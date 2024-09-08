Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Gus Addin Difitnah Cium Tangan Paus Fransiskus, GP Ansor Tuntut Minta Maaf

Salman Mardira , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |22:46 WIB
Gus Addin Difitnah Cium Tangan Paus Fransiskus, GP Ansor Tuntut Minta Maaf
GP Ansor tuntut pihak yang fitnah Gus Addin minta maaf (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Lembaga Bantuan Hukum PP GP Ansor Dendy Zuhairil Finsa menuntut pihak yang membuat dan menyebarkan fitnah Ketua Umum GP Ansor H. Addin Jauharudin mencium tangan Paus Fransiskus untuk minta maaf. GP Ansor memberi tempo 1x24 jam kepada pembuat fitnah tersebut.

"Kami beri waktu 1x24 jam setelah pernyataan ini dimuat, jika tidak maka kami akan laporkan ke pihak kepolisian," tegas Dendy dalam keterangan tertulisnya, Minggu (18/9/2024).

Dendy mengungkapkan, beberapa hari ini beredar fitnah di medsos, dan di grup-grup WhatsApp pengurus masjid di berbagai daerah, yang memfitnah Ketua Umum GP Ansor Addin Jauharudin mencium tangan Paus Fransiskus saat pertemuan di Vatikan, Roma, Italia.

Yang sebenarnya, lanjut Dendy, dalam pertemuan dengan Paus Fransiskus saat itu dari pihak GP Ansor yang hadir adalah Ketua Umum PP GP Ansor Addin Jauharudin, Sekjen Gus Rifki Al Mubarok, Waketum Fajri Al Farobi, Ketua Bidang Inovasi dan Media Syukri Rahmatullah, dan Ketua Bidang BUMA Tomy Darmadi.

Selain GP Ansor, hadir juga pimpinan organisasi pemuda lintas agama, Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dzulfikar Ahmadi Tawalla, Ketua Umum Pemuda Katolik Stefanus Asat Gusma, Ketum GAMKI Sahat Marthin Philips Sinurat, Ketua Umum Peradah Indonesia I Gede Ariawan Ariawan, didampingi sekjen masing-masing.

 

Halaman:
1 2
      
