Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terlibat Curanmor, Satpam di Tangerang Ditangkap Bersama 9 Komplotannya

Hambali , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |00:32 WIB
Terlibat Curanmor, Satpam di Tangerang Ditangkap Bersama 9 Komplotannya
Pelaku Curanmor di Tangerang (Foto: Hambali/Okezone)
A
A
A

TANGSEL - Kepolisian mengamankan total 10 tersangka yang merupakan komplotan pencurian sepeda motor. Di antaranya, terdapat 2 perempuan dan seorang petugas keamanan (Satpam) di wilayah BSD, Tangerang.

Pelaku diamankan pada lokasi berbeda di wilayah Kabupaten Tangerang. Delapan pelaku beroperasi di wilayah hukum Polsek Pagedangan, sedang 2 lainnya di wilayah Polsek Curug.

Dari 10 pelaku yang diamankan terdapat eksekutor 'pemetik' di lapangan yakni, RAS (26), NU (21), YS (22), S (31), I (31). Sementara 4 pelaku lain, YAS (22), SA (24), ZU (39), PU (25), SM (23), dan YS (22) bertindak sebagai penadah atau turut serta dalam kejahatan itu.

"Di mana dari 10 tersangka ini, 6 merupakan pelaku utama atau sebagai pemetik, sebagai yang melakukan aksinya untuk melakukan pencurian kendaraan bermotor roda dua ini. Kemudian, 2 tersangka ini sebagai penadah, yang menampung kendaraan hasil pencurian, kemudian 2 pelaku yang turut serta membantu," kata Kapolres Tangsel AKBP Victor Inkiriwang, Sabtu (7/9/2024).

Di antara pelaku terdapat 2 pasangan suami-istri yakni RAS dan SA, serta ZU dan PU. RAS sendiri bekerja sebagai Satpam pada salah satu area komersil di kawasan BSD. Petugas juga mengamankan sepucuk senjata api revolver beserta peluru dari RAS.

"Suaminya berprofesi sebagai salah satu petugas satuan pengamanan yang berkerja pada salah satu tempat komersil yang berada di wilayah BSD. Nah, ini yang sangat kami sayangkan, di mana harusnya Satpam yang harusnya menjaga keamanan lingkungan justru terlibat," ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/338/3059781/penembakan-AZSC_large.jpg
Pemotor Kritis Ditembak Maling di Minimarket Jayanti Tangerang, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/338/3059775/penembakan-HYRj_large.jpg
Cek CCTV, Polisi Lacak Maling Penembak Pemotor di Minimarket Jayanti Tangerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/338/3059773/pencurian-S9vl_large.jpg
Polisi Buru Maling yang Tembak Pemotor di Minimarket Jayanti Tangerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/338/3059769/viral-WlLs_large.jpg
Viral Pemotor Kritis Ditembak Maling di Minimarket Jayanti Tangerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/338/3044262/illustrasi_penembakan-niZz_large.jpg
Kepergok Curi Motor, Kawanan Maling di Depok Todongkan Senpi ke Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/30/340/3041393/penggelapan-XW6Q_large.jpg
Baru Bebas, Emak-Emak Ditangkap Gegara Gelapkan Motor Temannya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement