Terlibat Curanmor, Satpam di Tangerang Ditangkap Bersama 9 Komplotannya

TANGSEL - Kepolisian mengamankan total 10 tersangka yang merupakan komplotan pencurian sepeda motor. Di antaranya, terdapat 2 perempuan dan seorang petugas keamanan (Satpam) di wilayah BSD, Tangerang.

Pelaku diamankan pada lokasi berbeda di wilayah Kabupaten Tangerang. Delapan pelaku beroperasi di wilayah hukum Polsek Pagedangan, sedang 2 lainnya di wilayah Polsek Curug.

Dari 10 pelaku yang diamankan terdapat eksekutor 'pemetik' di lapangan yakni, RAS (26), NU (21), YS (22), S (31), I (31). Sementara 4 pelaku lain, YAS (22), SA (24), ZU (39), PU (25), SM (23), dan YS (22) bertindak sebagai penadah atau turut serta dalam kejahatan itu.

"Di mana dari 10 tersangka ini, 6 merupakan pelaku utama atau sebagai pemetik, sebagai yang melakukan aksinya untuk melakukan pencurian kendaraan bermotor roda dua ini. Kemudian, 2 tersangka ini sebagai penadah, yang menampung kendaraan hasil pencurian, kemudian 2 pelaku yang turut serta membantu," kata Kapolres Tangsel AKBP Victor Inkiriwang, Sabtu (7/9/2024).

Di antara pelaku terdapat 2 pasangan suami-istri yakni RAS dan SA, serta ZU dan PU. RAS sendiri bekerja sebagai Satpam pada salah satu area komersil di kawasan BSD. Petugas juga mengamankan sepucuk senjata api revolver beserta peluru dari RAS.

"Suaminya berprofesi sebagai salah satu petugas satuan pengamanan yang berkerja pada salah satu tempat komersil yang berada di wilayah BSD. Nah, ini yang sangat kami sayangkan, di mana harusnya Satpam yang harusnya menjaga keamanan lingkungan justru terlibat," ungkapnya.