Rano Karno: Rumah Vertikal Masih Dibutuhkan, tapi DP Nol Persen Tak Mungkin

JAKARTA - Bakal Calon Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno mengakui jika perumahan vertikal masih akan menjadi kebutuhan bagi masyarakat Jakarta. Hanya saja, kata dia, jika ada program perumahan vertikal ini, maka uang mukanya atau DP tidak dapat diterapkan nol persen.

"Tentang hunian vertikal DP 0, hunian vertikal menurut saya masih diperlukan. Tapi apakah DP-nya 0? Nggak mungkin. Jadi saya minta maaf," kata Rano saat berbincang dengan media di Kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (7/9/2024).

Menurut dia, memang perumahan vertikal dibutuhkan masyarakat Jakarta. Namun, kalau pun pihaknya mengeluarkan program tersebut, tidak akan dibangun di setiap daerah.

"Tapi tentu kita tidak akan sporadis di setiap wilayah bikin, tidak. maaf, kemarin saya ke Cakung, kebetulan diterima Pak Kiai Luthfi, FBR, saya lihat zaman Ahok bikin Rusun. Bagus, bersih," ujarnya.

Namun, waktu itu dirinya melihat kalau tidak ada lift. Sehingga, sangat melelahkan jika harus naik ke lantai lima. Ia pun mendorong akan dibuatkan lift di dalam Rusun.

"Supaya apa? Masyarakat mau tinggal di rumah vertikal atau bahasa kerennya apartemen," tuturnya.



(Arief Setyadi )