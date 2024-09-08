Bareskrim Gerebek Pabrik Uang Palsu Miliaran Berkedok Percetakan di Bekasi

BEKASI - Bareskrim Mabes Polri menggerebek sebuah percetakan pembuat uang palsu di Kota Bekasi, Jawa Barat. Uang palsu pecahan Rp100 ribu senilai Rp1,2 miliar disita.

Selan itu, empat orang diamankan dari lokasi tersebut termasuk pemilik percetakan dalam penggerebekan yang dilakukan Jumat 6 September 2024. Kini, keempatnya masih dalam pemeriksaan intensif di Bareskrim Mabes Polri.

Lokasi percetakan Argo Tunggal yang berada di komplek percetakan Jalan Insinyur Haji Juanda, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi menjadi lokasi para pelaku beraksi. Hingga Sabtu (7/9/2024) sore, kondisi ruko percetakan masih digaris polisi.

Dari foto-foto yang didapat, memperlihatkan petugas kepolisian tengah melakukan penggeledahan dengan didampingi anggota Babinsa TNI. Selain itu, terlihat contoh uang pecahan Rp100 ribu disandingkan dengan KTP milik para pelaku.

Ruko percetakan dalam kondisi digaris polisi dan tertutup. Dua garis polisi melintang di depan pintu ruko yang berukuran 4x6. Di lokasi ini juga ada beberapa ruko yang digunakan usaha percetakan. Suasana nampak sepi hanya ada dua ruko yang membuka usahanya.