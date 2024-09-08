Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bareskrim Gerebek Pabrik Uang Palsu Miliaran Berkedok Percetakan di Bekasi

Rahmat Hidayat , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |03:01 WIB
Bareskrim Gerebek Pabrik Uang Palsu Miliaran Berkedok Percetakan di Bekasi
Ilustrasi garis polisi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

BEKASI - Bareskrim Mabes Polri menggerebek sebuah percetakan pembuat uang palsu di Kota Bekasi, Jawa Barat. Uang palsu pecahan Rp100 ribu senilai Rp1,2 miliar disita.

Selan itu, empat orang diamankan dari lokasi tersebut termasuk pemilik percetakan dalam penggerebekan yang dilakukan Jumat 6 September 2024. Kini, keempatnya masih dalam pemeriksaan intensif di Bareskrim Mabes Polri.

Lokasi percetakan Argo Tunggal yang berada di komplek percetakan Jalan Insinyur Haji Juanda, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi menjadi lokasi para pelaku beraksi. Hingga Sabtu (7/9/2024) sore, kondisi ruko percetakan masih digaris polisi.

Dari foto-foto yang didapat, memperlihatkan petugas kepolisian tengah melakukan penggeledahan dengan didampingi anggota Babinsa TNI. Selain itu, terlihat contoh uang pecahan Rp100 ribu disandingkan dengan KTP milik para pelaku.

Ruko percetakan dalam kondisi digaris polisi dan tertutup. Dua garis polisi melintang di depan pintu ruko yang berukuran 4x6. Di lokasi ini juga ada beberapa ruko yang digunakan usaha percetakan. Suasana nampak sepi hanya ada dua ruko yang membuka usahanya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/525/3065886/uang_palsu-654c_large.jpg
Polisi Gerebek Pabrik Uang Dolar Palsu di Majalengka, 4 Orang Diringkus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/337/3062250/uang_palsu-QaVE_large.jpg
5 Fakta Pelaku Pabrik Uang Palsu Rp1,2 Miliar Dijual Rp300 Juta di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/338/3062194/penipuan-irwK_large.jpg
10 Tersangka Uang Palsu di Bekasi Terancam 10-15 Tahun Penjara dan Denda Rp50 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/338/3062062/uang_palsu-qkGd_large.jpg
Viral Diduga Pelajar Top Up Pakai Uang Palsu di Konter Pulsa Cilodong Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/337/3062043/penampakan_uang_palsu_senilai_miliaran-dmMY_large.jpeg
Begini Penampakan Miliaran Uang Palsu yang Disita Bareskrim di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/337/3062036/penampakan_uang_palsu_miliaran_yang_disita_bareskrim_polri-2Q4x_large.jpeg
Gerebek Pabrik Uang Palsu Rp1,2 M di Bekasi, Bareskrim Tangkap 10 Tersangka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement