Polisi Kantongi Identitas Predator Anak yang Culik Siswi SD di Tangsel

TANGSEL - Pihak kepolisian melakukan penyelidikan guna mengungkap aksi penculikan disertai pencabulan terhadap siswi-siswi SDN di wilayah Tangerang Selatan (Tangsel). Saat ini, kepolisian telah mengantongi identitas pelaku.

"Kita sudah mendapatkan beberapa petunjuk, beberapa titik terang terkait dengan kejadian tersebut. Dan kami tidak akan membiarkan pelakunya itu menghirup udara bebas," tegas Kapolres Tangsel AKBP Victor Inkiriwang, Sabtu (7/9/2024).

Sementara itu, siswi yang mengalami kejadian itu dilaporkan berjumlah 2 anak. Keduanya sekolah di SDN wilayah Jombang, Ciputat, dan SDN di Kedaung, Pamulang. Mereka dijemput pelaku di gerbang sekolah, lalu diajak berputar hingga akhirnya dimasukkan ke dalam sebuah ruko.

Meski sempat diculik beberapa jam, pelaku lalu mengembalikan siswi tersebut ke sekitar sekolah pada malam hari kejadian. Dari pengakuan korban pada keluarganya, mereka tak sadar apa yang terjadi dalam ruko karena saat terbangun sudah dalam keadaan tanpa pakaian.

"Kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk menemukan pelaku. Mohon doa, ada beberapa kasus yang terkait dengan anak dan perempuan, yang sudah viral sebelumnya, dalam waktu dekat akan kami sampaikan hasil dari proses penyelidikan dan penyidikan kami," ujar Victor.

Kedua korban telah mendapat pendampingan dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Pemkot Tangsel. Dari hasil visum diketahui adanya kerusakan pada alat vital korban. Diduga mereka sempat dibius sebelum ditelanjangi pelaku.

"Jadi ada pelecehan seksual. Jadi ada yang dibius, tiba-tiba dia bangun dalam keadaan telanjang," ucap Kepala UPTD PPA Pemkot Tangsel, Tri Purwanto.

(Arief Setyadi )