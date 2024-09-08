Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ramalan Cuaca: Sebagian Wilayah Jakarta Hujan Sore Hari

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |05:21 WIB
Ramalan Cuaca: Sebagian Wilayah Jakarta Hujan Sore Hari
Ilustrasi hujan (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Cuaca Jakarta pada hari ini, Minggu 8 September 2024 diprakirakan cerah. Namun, ada sebagian wilayah yang bakal diguyur hujan.

Melansir Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), wilayah Jakarta Pusat sejak pagi hingga malam hari cerah. Begitu juga dengan wilayah Jakarta Utara.

Cuaca cerah juga akan menyelimuti langit Jakarta sepanjang hari. Berbeda dengan wilayah Jakarta Selatan.

BMKG menyebutkan, wilayah Jakarta Selatan akan cerah pada pagi hingga siang hari. Namun, pada sore hari, kawasan tersebut diprakirakan bakal diguyur hujan dengan intensitas sedang.

Pada malam harinya, cuaca Jakarta Selatan diprakirakan cerah. Kondisi serupa juga akan terjadi di Jakarta Timur.

Pada pagi hingga siang hari, cuaca langit Jakarta Timur diprakirakan cerah. Beranjak sore hari, hujan dengan intensitas sedang diprakirakan akan mengguyur kawasan tersebut.

Sementara pada malam harinya, BMKG meramalkan cuaca Jakarta Timur kembali cerah.

(Arief Setyadi )

      
Topik Artikel :
Hujan Cuaca Jakarta BMKG Cuaca
