Ramalan Cuaca: Sebagian Wilayah Jakarta Hujan Sore Hari

JAKARTA - Cuaca Jakarta pada hari ini, Minggu 8 September 2024 diprakirakan cerah. Namun, ada sebagian wilayah yang bakal diguyur hujan.

Melansir Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), wilayah Jakarta Pusat sejak pagi hingga malam hari cerah. Begitu juga dengan wilayah Jakarta Utara.

Cuaca cerah juga akan menyelimuti langit Jakarta sepanjang hari. Berbeda dengan wilayah Jakarta Selatan.

BMKG menyebutkan, wilayah Jakarta Selatan akan cerah pada pagi hingga siang hari. Namun, pada sore hari, kawasan tersebut diprakirakan bakal diguyur hujan dengan intensitas sedang.

Pada malam harinya, cuaca Jakarta Selatan diprakirakan cerah. Kondisi serupa juga akan terjadi di Jakarta Timur.

Pada pagi hingga siang hari, cuaca langit Jakarta Timur diprakirakan cerah. Beranjak sore hari, hujan dengan intensitas sedang diprakirakan akan mengguyur kawasan tersebut.

Sementara pada malam harinya, BMKG meramalkan cuaca Jakarta Timur kembali cerah.

(Arief Setyadi )