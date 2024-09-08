Pramono-Rano Karno Jadi Sasaran Selfie di CFD Sudirman-Thamrin

JAKARTA - Pasangan cagub-cawagub Jakarta, Pramono Anung -Rano Karno menjadi sasaran selfie masyarakat, ketika keduanya tiba di car free day (CFD) Sudirman-Thamrin. Warga berebut foto pada pasangan yang diusung PDIP tersebut.

Pantauan Okezone di Lokasi, saat tiba di Halte Bundaran HI, Pramono Anung dan Rano Karno langsung dikerumuni masyarakat yang tengah berolahraga di CFD Sudirman-Thamrin.

Saat mengetahui pasangan cagub-cawagub itu berolahraga di CFD, masyarakat pun sengaja menghentikan kegiatannya, dan langsung mengambil ponsel mereka untuk berswafoto.

Bahkan, mereka rela berdesakan untuk mengabadikan momen bersama Pramono Anung dan Rano Karno.

"Pak Pramono selfie pak, sama bang Doel juga," kata beberapa masyarakat yang ada di lokasi, Minggu (8/9/2024).