INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Landa Sebuah Kios di Grogol, 17 Unit dan 85 Personel Diturunkan

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |09:42 WIB
JAKARTA - Kebakaran melanda sebuah lapak yang berlokasi di Jalan Muwardi Raya, RT.07/ RW.04, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Minggu (8/9/2024). Hal itu sebagaimana terlihat dalam unggahan akun Instagram @humasjakfire.

Dalam unggahan tersebut, terlihat bangunan semi permanen habis dilahap si jago merah. Kemudian, pemadaman mulai dilakukan sekira pukul 06.35 WIB.

"Lokalisir perambatan api berhasil dilakukan pada 07.14 WIB," tulis akun @humasjakfire.

"Pada pukul 07.31 hingga saat ini, tahap pendinginan dilakukan untuk mengurai material yang mudah terbakar," sambungnya.

Sebanyak 17 unit gabungan yang terdiri dari 15  Jakarta Barat dan 2 unit Dinas Gulkarmat DKI Jakarta dikerahkan untuk memadamkan api.

Kemudian, 85 peronel dikerahkan dalam operasi pemadaman peristiwa kebakaran tersebut. Belum diketahui jumlah kerugian akibat kebakaran tersebut.

(Fahmi Firdaus )

      
Telusuri berita news lainnya
