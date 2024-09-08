Pramono - Rano Karno Bersama Warga Nyanyi Si Doel Anak Betawi' di CFD Sudirman - Thamrin

JAKARTA - Pasangan cagub-cawagub Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno menjadi sorotan ketika ikut berolahraga di car free day (CFD) Sudirman-Thamrin, Minggu (8/9/2024). Pasangan tersebut diusung PDIP di Pilkada Jakarta 2024.

Awalnya, saat tiba di lokasi CFD, Pramono Anung dan Rano Karno langsung dikerumuni masyarakat yang ingin berswafoto dengan cagub-cawagub Jakarta itu.

Pantauan Okezone di lokasi, Pramono dan Rano Karno terus berfoto bersama masyarakat, sembari berjalan pelan untuk berolahraga.

Setelah meladeni masyarakat untuk berfoto bersama, Pramono dan Rano kembali menghentikan langkah mereka ketika melihat kerumunan yang tengah bernyanyi bersama.

Melihat pasangan cagub-cawagub Jakarta itu, mereka yang tengah bernyanyi pun berhenti, dan sengaja menggantinya dengan lagu 'si Doel Anak Betawi'.

Sontak, Rano Karno yang merupakan pemeran di film 'si Doel' pun langsung bernyanyi bersama warga dan Pramono.

(Fahmi Firdaus )