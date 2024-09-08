Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono - Rano Karno Bersama Warga Nyanyi Si Doel Anak Betawi' di CFD Sudirman - Thamrin

Riana Rizkia , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |10:07 WIB
Pramono - Rano Karno Bersama Warga Nyanyi Si Doel Anak Betawi' di CFD Sudirman - Thamrin
Pramono - Rano Karno Bersama Warga/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Pasangan cagub-cawagub Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno menjadi sorotan ketika ikut berolahraga di car free day (CFD) Sudirman-Thamrin, Minggu (8/9/2024).  Pasangan tersebut diusung PDIP di Pilkada Jakarta 2024.

Awalnya, saat tiba di lokasi CFD, Pramono Anung dan Rano Karno langsung dikerumuni masyarakat yang ingin berswafoto dengan cagub-cawagub Jakarta itu.

Pantauan Okezone di lokasi, Pramono dan Rano Karno terus berfoto bersama masyarakat, sembari berjalan pelan untuk berolahraga.

Setelah meladeni masyarakat untuk berfoto bersama, Pramono dan Rano kembali menghentikan langkah mereka ketika melihat kerumunan yang tengah bernyanyi bersama.

Melihat pasangan cagub-cawagub Jakarta itu, mereka yang tengah bernyanyi pun berhenti, dan sengaja menggantinya dengan lagu 'si Doel Anak Betawi'.

Sontak, Rano Karno yang merupakan pemeran di film 'si Doel' pun langsung bernyanyi bersama warga dan Pramono.

(Fahmi Firdaus )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/340/3161652/saparudin-UVSE_large.jpg
Pilkada Ulang Pangkalpinang, Saparudin Dirundung Duka Kakaknya Meninggal Sebelum Debat Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136432/bawaslu-VREY_large.jpg
Bawaslu Catat Ada 308 Aduan dalam Pelaksanaan PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136350/kpu_ri-IoLc_large.jpg
KPU: 19 Daerah Selesai Gelar PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136317/mk-cWCV_large.jpg
Gugatan PSU Pilbup Puncak Jaya Kandas di MK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136309/pilkada-U130_large.jpg
DPR Rapat dengan KPU-Bawaslu Evaluasi PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/19/340/3132163/psu-GfO3_large.jpg
PSU Pilkada Kukar, Quick Count SCL: Aulia-Rendi 56,56%, Awang–Ahmad 14,31%, Dede-Alif 29,13%
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement