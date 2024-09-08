Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Satpol PP di Bekasi Diduga Lakukan Pungli ke PKL

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |10:09 WIB
Satpol PP di Bekasi Diduga Lakukan Pungli ke PKL
Satpol PP diduga lakukan pungli ke PKL (Foto : Tangkapan Layar)
A
A
A

BEKASI - Anggota Satpol PP Kota Bekasi diduga melakukan pungutan liar (pungli) ke pedagang kaki lima (PKL) di kolong tol Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Mereka yang terlibat pun langsung diberikan sanksi teguran dan pembinaaan.

Dalam video yang beredar, terlihat tiga anggota Satpol PP tengah melintas lewat mobil dinas. Tiba-tiba mobil itu berhenti dekat dengan seorang PKL. 

PKL itu kemudian langsung bergegas menghampiri anggota Satpol PP untuk memberikan sejumlah ang. Belakangan terungkap duit yang diberikan sebesar Rp5.000.

“Engga ada (pedagang lain), hanya itu saja yang diakuiin, Rp5 ribu,” kata Kepala Satpol PP Kota Bekasi, Karto, dikutip Minggu (8/9/2024).

Dalam hasil pemeriksaan, Karto menyebut duit itu dimintai untuk membeli minum. 

“Untuk membeli air minum,” jelas dia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3188101//peredaran_uang_palsu_di_bekasi-HLlu_large.jpg
Modus Isi Bensin, Sindikat Uang Palsu di Bekasi Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185503//pemulung_di_bekasi_tewas_akibat_ledakan_mortir-BQTq_large.jpg
Pemulung di Bekasi Tewas Akibat Ledakan Mortir, Begini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185468//narkoba-owBq_large.jpg
Polisi Gagalkan Peredaran 1 Kg Narkoba di Bekasi, 2 Orang Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184111//prabowo-EH1v_large.jpg
Momen Kocak Prabowo Tantang Siswa SMPN 4 Bekasi Adu Boxing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183745//viral-ITKl_large.jpg
Honda Jazz Terbakar di Tol JORR, Pengemudi Melarikan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183710//viral-CW1G_large.jpg
Begal Bersenpi Rampas Motor Karyawan di Bekasi, Videonya Viral di Medsos
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement