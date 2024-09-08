Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kenakan Baju Timnas, Rano Karno Yakin Indonesia Gulung Australia di Kualifikasi Piala Dunia

Riana Rizkia , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |11:34 WIB
Kenakan Baju Timnas, Rano Karno Yakin Indonesia Gulung Australia di Kualifikasi Piala Dunia
Rano Karno Yakin Indonesia Gulung Australia di Kualifikasi Piala Dunia/Okezone
JAKARTA  - Calon Wakil Gubernur (cawagub) Jakarta, Rano Karno atau yang akrab disapa bang Doel mengungkap alasannya mengenakan baju tim nasional (Timnas) Indonesia, saat berolahraga di car free day (CFD) Sudirman-Thamrin.

Bang Doel optimistis bahwa Indonesia akan menang dari Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada 10 September 2024 mendatang, dengan skor 2 - 1.

"Wah kan kita mau lawan australia, kite mesti semangatin anak-anak kita yang besok main lawan Australia, dan saya yakin menang," katanya di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (8/9/2024).

"Kalau kita bisa menang 2-1 alhamdulillah, pasti target kita menang," sambungnya.

Dalam kesempatan yang sama, calon gubernur (cagub) Jakarta, Pramono Anung yang juga pasangan bang Doel mengatakan bahwa dia sebagai perwakilan Persija, sengaja menggunakan baju oranye, warna yang khas dengan tim kesebelasan Jakarta.

 

