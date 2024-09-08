Suswono Blusukan ke Pasar Kramat Jati: Keluhan Pedagang Daya Beli Turun

JAKARTA - Bakal Calon Wakil Gubernur Jakarta, Suswono blusukan ke Pasar Kramat jati, Jakarta Timur, Minggu (8/9/2024). Menurutnya, harga pangan di pasar tersebut relatif stabil.

"Nah, jadi dari melihat beberapa titik tadi ya, yang patut kita syukuri relatif harga ini stabil. Memang ada kenaikan dan ada yang menurun tapi tidak signifikanlah," ujar Suswono kepada wartawan, Minggu (8/9/2024).

Meski harga relatif stabil, namun para pedagang mengeluhkan daya beli masyarakat yang menurun.

"Yang justru dikeluhkan oleh para pedagang ini adalah kehadiran pembeli ya kehadiran pembeli ini relatif berkurang ya dari pengakuan para pedagang," sambungnya.

Karena itu, dia bersama Bakal Calon Gubernur Ridwan Kamil, akan memikirkan langkah, supaya Pasar Kramat Jati kembali ramai pembeli. Agar menguntungkan para pedagang.