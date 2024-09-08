Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Suswono Blusukan ke Pasar Kramat Jati: Keluhan Pedagang Daya Beli Turun

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |11:54 WIB
Suswono Blusukan ke Pasar Kramat Jati: Keluhan Pedagang Daya Beli Turun
Suswono blusukan ke Pasar Kramat Jati (Foto : MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Bakal Calon Wakil Gubernur Jakarta, Suswono blusukan ke Pasar Kramat jati, Jakarta Timur, Minggu (8/9/2024). Menurutnya, harga pangan di pasar tersebut relatif stabil.

"Nah, jadi dari melihat beberapa titik tadi ya, yang patut kita syukuri relatif harga ini stabil. Memang ada kenaikan dan ada yang menurun tapi tidak signifikanlah," ujar Suswono kepada wartawan, Minggu (8/9/2024).

Meski harga relatif stabil, namun para pedagang mengeluhkan daya beli masyarakat yang menurun. 

"Yang justru dikeluhkan oleh para pedagang ini adalah kehadiran pembeli ya kehadiran pembeli ini relatif berkurang ya dari pengakuan para pedagang," sambungnya.

Karena itu, dia bersama Bakal Calon Gubernur Ridwan Kamil, akan memikirkan langkah, supaya Pasar Kramat Jati kembali ramai pembeli. Agar menguntungkan para pedagang.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/337/3139360//ilustrasi-oSeP_large.jpeg
MK Diskualifikasi Seluruh Paslon Pilkada Barito Utara Buntut Politik Uang, DPR: Berikan Efek Jera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/340/3137527//ilustrasi-R7Tr_large.JPG
PSU Pilkada Banjarbaru Kembali Digugat ke MK, Gubernur Kalsel Pastikan Netralitas Aparat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/337/3137340//pilkada-Y9Fj_large.jpeg
Pemungutan Suara Ulang Pilkada Barito Utara Tuai Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136432//bawaslu-VREY_large.jpg
Bawaslu Catat Ada 308 Aduan dalam Pelaksanaan PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136350//kpu_ri-IoLc_large.jpg
KPU: 19 Daerah Selesai Gelar PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136317//mk-cWCV_large.jpg
Gugatan PSU Pilbup Puncak Jaya Kandas di MK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement