HOME NEWS MEGAPOLITAN

Respons Suswono soal Gerakan Coblos 3 Paslon di Pilgub Jakarta

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |12:51 WIB
Respons Suswono soal Gerakan Coblos 3 Paslon di Pilgub Jakarta
Suswono merespons gerakan coblos 3 paslon pada Pilkada 2024 (Foto : MNC Media)
JAKARTA - Pilgub Jakarta 2024 diwarnai gerakan tusuk 3 pasangan calon (paslon), atas kekecewaan pendukung dari Anies Baswedan yang gagal maju pada kontentasi Pilkada 2024. Merespons hal tersebut Bakal Calon Wakil Gubernur Jakarta, Suswono menganggap gerakan itu terjadi karena masyarakat belum begitu mengenali berbagai program dari kandidat Pilkada 2024.

"Mungkin belum mengenal dengan para calon. Tentunya nanti setelah ada dialog, setelah ada melihat gagasan-gagasan besar kita mestinya yang diperlukan apa sih, agar warga masyarakat Jakarta jadi lebih bahagia," ujar Suswono di usai blusukan di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Minggu (8/9/2024).

Dirinya pun mengungkap kalau bersama Bakal Calon Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil, telah menyimpan 70 gagasan untuk membuat Jakarta lebih baik.
 
"Apa yang kami rintis bukan melihat orang per orang. Tapi apa yang kami rintis tentu saya sebagai calon wakil gubernur yang akan mem-back up Pak Ridwan Kamil, dia sudah punya 70 gagasan besar yang akan ditawarkan untuk memperbaiki jakarta ini," ujarnya.

Dia menambahkan, kalau program-program gubernur Jakarta sebelumnya termasuk Anies Baswedan juga akan dilanjutkan demi kepentingan warga.

"Jadi nggak perlu khawatir yang cinta Pak Anies, itu nggak perlu khawatir, karena gagasan-gagasan bagus Pak Anies akan kita teruskan bahkan kita tingkatkan," sambungnya.

 

