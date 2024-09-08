Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sahroni Benarkan Ditunjuk Jadi Ketua Tim Pemenangan RK-Suswono

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |13:18 WIB
Sahroni Benarkan Ditunjuk Jadi Ketua Tim Pemenangan RK-Suswono
Ahmad Syahroni (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, koalisi pendukung Ridwan Kamil-Suswono menunjuk Bendahara Umum (Bendum) Partai NasDem, Ahmad Sahroni untuk menjadi Ketua Tim Pemenangan RK-Suswono di Pilgub Jakarta. Hal itu dikatakan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

"Gabungan partai koalisi KIM Plus menunjuk Ahmad Sahroni menjadi ketua tim pemenangan RK-Suswono," kata Dasco kepada wartawan, Minggu (8/9/2024).

Sahroni pun membenarkan dirinya ditunjuk jadi ketua tim pemenangan RK-Suswono. Ia pun menyebut telah dihubungi Dasco untuk diminta jadi ketua tim pemenangan tersebut pada Sabtu 7 September 2024.

"Tadi malam Pak Dasco telepon menyampaikan itu, akan menunjuk jadi Ketua tim sukses," kata Sahroni.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/338/3071609/dharma_pongrekun_dan_pramono_anung-8Wtl_large.jpg
Dharma Pongrekun: Jakarta Tanpa Adab, Keadilan Tak Akan Ada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/338/3071602/debat_pilgub_jakarta-Z0T8_large.jpg
Debat Perdana, Dharma-Kun Beberkan Strategi Atasi Banjir dan Macet Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/338/3071593/dharma_pongrekun-aQYx_large.jpg
Dharma-Kun Ingin Jadikan Jakarta sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/338/3071586/moderator_debat_perdana_pilgub_jakarta-reYa_large.jpg
Debat Pilgub Jakarta Dimulai, Dipimpin Moderator Ariyo Ardi dan Anisha Dasuki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/338/3071579/pramono_anung_dan_rano_karno-9Chv_large.jpg
Debat Pilgub Jakarta, Teriakan 3 Menyala Riuh saat Paslon Pramono-Doel Dikenalkan Ketua KPUD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/338/3071577/debat_pilgub_jakarta-1Luo_large.jpg
KPUD: Debat Perdana Pilgub Jakarta Angkat Isu Krusial, Transisis Menjadi Kota Global
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement