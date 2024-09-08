Sahroni Benarkan Ditunjuk Jadi Ketua Tim Pemenangan RK-Suswono

JAKARTA - Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, koalisi pendukung Ridwan Kamil-Suswono menunjuk Bendahara Umum (Bendum) Partai NasDem, Ahmad Sahroni untuk menjadi Ketua Tim Pemenangan RK-Suswono di Pilgub Jakarta. Hal itu dikatakan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

"Gabungan partai koalisi KIM Plus menunjuk Ahmad Sahroni menjadi ketua tim pemenangan RK-Suswono," kata Dasco kepada wartawan, Minggu (8/9/2024).

Sahroni pun membenarkan dirinya ditunjuk jadi ketua tim pemenangan RK-Suswono. Ia pun menyebut telah dihubungi Dasco untuk diminta jadi ketua tim pemenangan tersebut pada Sabtu 7 September 2024.

"Tadi malam Pak Dasco telepon menyampaikan itu, akan menunjuk jadi Ketua tim sukses," kata Sahroni.