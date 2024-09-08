Diduga Korsleting, Angkot di Bogor Terbakar

BOGOR - Mobil angkutan kota (angkot) terbakar di Jalan Jenderal Sudirman, Bogor Tengah, Kota Bogor. Tidak ada korban jiwa atau luka-luka dalam kejadian ini.

Kabid Pemadam dan Penyelamatan Damkar Kota Bogor M. Ade Nugraha mengatakan peristiwa kebakaran angkota itu terjadi pada Sabtu 7 Desember 2024 malam.

"Kebakaran berawal dari percikan api mesin," kata Ade dalam keterangannya, Minggu (8/9/2024).

Diduga, api berasal dari adanya korsleting listrik pada bagian mesin. Dengan cepat, api membesar dan melahap seluruh bagian bodi mobil angkot.

"Penyebab (diduga) dari konsleting listrik," jelasnya.