HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Sebut Ada Parpol Lain Dukung Pram-Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024, dari KIM Plus?

Riana Rizkia , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |13:24 WIB
Pramono Sebut Ada Parpol Lain Dukung Pram-Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024, dari KIM Plus?
Ada Parpol Lain Dukung Pram-Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024/Okezone
JAKARTA - Calon Gubernur (cagub) Jakarta, Pramono Anung mengatakan, akan ada partai politik (parpol) selain PDI Perjuangan, yang bakal mendukungnya bersama Rano Karno di Pilgub Jakarta 2024. Diketahui pasangan Pramono-Rano Karno saat ini diusung oleh PDIP.

Sementara, pasangan Ridwan Kamil-Suswono diusung 15 parpol yaitu Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, NasDem, PSI, PKB, Gelora, dan PBB. Kemudian, Perindo, PAN, PPP, PKN, Prima, serta Garuda.

"Kemarin malam ketua umumnya telepon, ‘jangan buru-buru mas, irit-irit dulu, pasti yang jelas saya akan sama mas’," ucap Pramono menirukan obrolan dengan ketua umum parpol itu, saat ditemui di Kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (8/9/2024).

Bahkan, kabarnya sang ketua umum parpol akan ikut berolahraga bersama Pramono - Rano di car free day (CFD) hari ini, namun batal. Karena dinilai terlalu dini untuk muncul ke permukaan.

Pramono pun menjelaskan bahwa dirinya sudah melakukan komunikasi intens dengan ketua umum yang nama dan partainya belum mau disebutkan itu.

Namun saat ditanya apakah partai tersebut merupakan anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, Pramono pun enggan menjawabnya. "Ya pokoknya dari mana aja," ucapnya.

(Fahmi Firdaus )

      
