Cagub Jakarta Pramono Anung Bertemu dengan Perempuan Mirip Almarhumah Ibunya di CFD Jakarta

JAKARTA - Calon gubernur (cagub) Jakarta, Pramono Anung sempat menghentikan langkahnya ketika berolahraga di car free day (CFD) Sudirman-Thamrin, Minggu (8/9/2024). Hal itu dilakukan ketika Pramono melihat perempuan paruh baya yang duduk di kursi roda.

Dia mengaku terharu dan kaget, karena perempuan itu mirip dengan mendiang ibunya, yang meninggal pada 2016 silam. "Saya terus terang waktu ketemu ibu-ibu itu seperti ibu saya," katanya di kawasan Bundaran HI, Jakarta.

Terlihat, Pramono memandangi wajah ibu-ibu tersebut dengan mata berbinar. Dia pun mengenang kebersamaan dengan almarhumah ibunya. "Ketemu ibu-ibu itu seperti ibu saya, persis seperti itu. Makanya saya kaget banget dan saya agak terharu," ucapnya.

Selain terus memandangi dan memegang tangan ibu-ibu itu, Pramono juga bertanya mengenai keluhan maupun harapannya untuk Jakarta. "Harapannya apa bu untuk Jakarta?," tanya Pramono.

"(Jakarta) aman," jawab ibu-ibu tersebut.

Menurut Pramono, sebagai cagub Jakarta dirinya harus peka dengan sekitar, termasuk rajin mendengarkan keluhan dan aspirasi masyarakat di setiap kegiatannya.

"Sehingga dengan demikian teman-teman belanja masalah bisa di mana-mana, mendengarkan aspirasi juga bisa di mana-mana," katanya.

(Fakhrizal Fakhri )