Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Suswono Gemar Blusukan ke Pasar karena Persoalan Pangan di Jakarta Masih Terkendala

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |13:46 WIB
Suswono Gemar Blusukan ke Pasar karena Persoalan Pangan di Jakarta Masih Terkendala
Bakal Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Suswono/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Bakal Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Suswono melakukan blusukan ke Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, pada Minggu (8/9/2024). Setelah tinjauannya dia menyebut persoalan pangan di Jakarta masih menjadi kendala masyarakat.

Sebagai mantan Menteri Pertanian (mentan), menurutnya ada tiga kebutuhan rakyat yang utama, yakni pintar, kenyang, dan sehat.

"Dari hasil survei, itu ternyata yang masih jadi kendala di jakarta adalah persoalan pangan. Artinya, harga yang masih belum terjangkau oleh sebagian masyarakat," ujar Suswono kepada wartawan, Minggu (8/9/2024).

Oleh karena itu, untuk membuat kenyang masyarakat dengan makanan yang sehat suplai kebutuhan pokok akan menjadi prioritasnya.

"Pertama Jakarta ini kan sudah tidak memungkinkan lagi untuk produksi dalam skala besar pangan. Makanya, dijamin suplainya,”ujarnya.

“Makanya tadi saya tanya beberapa soal suplai sejauh ini bahan-bahan pokok ke Jakarta lancar atau tidak. Alhamdulillah dari laporan relatif lancar, artinya, fluktuasi harga tidak ekstrem,"sambungnya.

Namun dia menegaskan, meski banyak kebutuhan pangan yang dikirim dari berbagai daerah, bukan berarti Jakarta ini tak bisa memproduksi hal tersebut. Sebab ada banyak cara membuat pertanian di kota yang padat penduduk.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/338/3102295/pilkada_jakarta-Nudi_large.jpg
KPU DKI Pastikan Penetapan Gubernur Terpilih 9 Januari 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/338/3101634/kpdu_jakarta-751J_large.jpg
Pekan Depan, KPU DKI Gelar Penetapan Pemenang Pilgub 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/338/3094569/pilkada-sjAy_large.jpg
Raih Suara Terbanyak Pilkada Jakarta, Pramono Ternyata Sandang Sabuk Hitam Dan IV Karate-Do Tako Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/338/3086652/pilkada_2024-8RDO_large.jpg
Kupas Program Pramono-Rano, Balai Warga Vol 3 Bahas Transportasi Publik Bareng Revisi Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/02/338/3081450/cagub_jakarta_ridwan_kamil_pamer_mobil_curhat_ke_warga_jakarta-kEFj_large.jpeg
Sapa Warga Cilandak, Ridwan Kamil Pamer Mobil Curhat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/338/3078052/pilkada_serentak-KyYa_large.jpg
Ridwan Kamil Akan Bangun Disneyland di Kepulauan Seribu Lebih Keren dari Singapura
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement