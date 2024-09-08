Suswono Gemar Blusukan ke Pasar karena Persoalan Pangan di Jakarta Masih Terkendala

JAKARTA - Bakal Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Suswono melakukan blusukan ke Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, pada Minggu (8/9/2024). Setelah tinjauannya dia menyebut persoalan pangan di Jakarta masih menjadi kendala masyarakat.

Sebagai mantan Menteri Pertanian (mentan), menurutnya ada tiga kebutuhan rakyat yang utama, yakni pintar, kenyang, dan sehat.

"Dari hasil survei, itu ternyata yang masih jadi kendala di jakarta adalah persoalan pangan. Artinya, harga yang masih belum terjangkau oleh sebagian masyarakat," ujar Suswono kepada wartawan, Minggu (8/9/2024).

Oleh karena itu, untuk membuat kenyang masyarakat dengan makanan yang sehat suplai kebutuhan pokok akan menjadi prioritasnya.

"Pertama Jakarta ini kan sudah tidak memungkinkan lagi untuk produksi dalam skala besar pangan. Makanya, dijamin suplainya,”ujarnya.

“Makanya tadi saya tanya beberapa soal suplai sejauh ini bahan-bahan pokok ke Jakarta lancar atau tidak. Alhamdulillah dari laporan relatif lancar, artinya, fluktuasi harga tidak ekstrem,"sambungnya.

Namun dia menegaskan, meski banyak kebutuhan pangan yang dikirim dari berbagai daerah, bukan berarti Jakarta ini tak bisa memproduksi hal tersebut. Sebab ada banyak cara membuat pertanian di kota yang padat penduduk.