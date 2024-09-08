Dengarkan Keluhan Warga saat CFD, Pramono: Belanja Masalah Bisa di Mana Saja

JAKARTA - Calon Gubernur (cagub) Jakarta, Pramono Anung mengungkap bahwa dirinya harus peka dengan permasalahan yang ada, termasuk rajin mendengarkan keluhan dan aspirasi masyarakat di setiap kegiatannya. Salah satunya, kata Pramono, adalah ketika dirinya berolahraga di car free day (CFD) Sudirman-Thamrin pada hari ini, Minggu (8/9/2024).

"Sehingga dengan demikian teman-teman belanja masalah bisa di mana-mana, mendengarkan aspirasi juga bisa di mana-mana," kata Pramono di kawasan Bundaran HI, Jakarta.

Pramono mengatakan, dia bersama Rano Karno berkomitmen untuk melanjutkan beberapa program yang sudah bagus di pemerintahan sebelumnya, dan memperbaiki yang kurang. Menurutnya, program dan rencana besar akan sulit selesai dalam satu periode masa jabatan. Sehingga, Pramono dan Rano lebih fokus pada program yang langsung menyentuh masyarakat.

"Kami berdua tidak akan dengan proyek yang bersifat mercusuar, tapi program-program yang betul-betul menyentuh rakyat secara langsung terutama kelas menengah ke bawah," katanya.

"Jakarta ini kalau untuk kelas menengah ke atas udah terlalu baiklah fasilitas dan sebagainya, tapi kelas menengah ke bawah, kelompok miskin kota (belum)," sambungnya.

(Fakhrizal Fakhri )