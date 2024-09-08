Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dengarkan Keluhan Warga saat CFD, Pramono: Belanja Masalah Bisa di Mana Saja

Riana Rizkia , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |13:58 WIB
Dengarkan Keluhan Warga saat CFD, Pramono: Belanja Masalah Bisa di Mana Saja
Pramono Anung (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur (cagub) Jakarta, Pramono Anung mengungkap bahwa dirinya harus peka dengan permasalahan yang ada, termasuk rajin mendengarkan keluhan dan aspirasi masyarakat di setiap kegiatannya. Salah satunya, kata Pramono, adalah ketika dirinya berolahraga di car free day (CFD) Sudirman-Thamrin pada hari ini, Minggu (8/9/2024).

"Sehingga dengan demikian teman-teman belanja masalah bisa di mana-mana, mendengarkan aspirasi juga bisa di mana-mana," kata Pramono di kawasan Bundaran HI, Jakarta.

Pramono mengatakan, dia bersama Rano Karno berkomitmen untuk melanjutkan beberapa program yang sudah bagus di pemerintahan sebelumnya, dan memperbaiki yang kurang. Menurutnya, program dan rencana besar akan sulit selesai dalam satu periode masa jabatan. Sehingga, Pramono dan Rano lebih fokus pada program yang langsung menyentuh masyarakat.

"Kami berdua tidak akan dengan proyek yang bersifat mercusuar, tapi program-program yang betul-betul menyentuh rakyat secara langsung terutama kelas menengah ke bawah," katanya.

"Jakarta ini kalau untuk kelas menengah ke atas udah terlalu baiklah fasilitas dan sebagainya, tapi kelas menengah ke bawah, kelompok miskin kota (belum)," sambungnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/338/3188738/pramono_anung-xGi0_large.jpg
Pramono Serahkan Kunci Rusun Jagakarsa ke Warga Eks TPU Menteng Pulo II, Sewa Gratis 6 Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/338/3188504/pramono_anung-YNof_large.jpg
Sidak ke Tanggul Pantai Muara Baru yang Sempat Bocor, Pramono: Perkuat untuk Menahan Banjir Rob!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/338/3187786/pramono_anung-pdj2_large.jpg
Tingkatkan Digitalisasi di Pasar, Pramono: Copet Bisa Turun Drastis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/338/3187758/gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-0CTV_large.jpg
Pramono Sebut Stok Pangan di Jakarta Aman hingga Akhir Tahun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3187133/pemerintah-q0NC_large.jpg
Pramono Sebut UMP Jakarta 2026 Dalam Pembahasan, Berapa Besarnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3187105/pramono_anung-KeyS_large.jpg
Uus Kuswanto Dilantik Jadi Sekda DKI Gantikan Marullah Matali
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement