Mobil Tabrak Restoran Okuzo di Jakarta Selatan

JAKARTA - Sebuah mobil mengalami kecelakaan lalu lintas dengan menabrak sebuah Restoran Okuzono di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Minggu (8/9/2024). Akibat kecelakaan tersebut properti restoran mengalami rusak parah.

"Kendaraan yang terlibat kecelakaan yaitu Toyota Innova Zenix bernomor BM-1034-AAF yang menabrak sebuah restoran,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi.

Pengemudi mobil itu diketahui seorang laki-laki berumur 31 tahun dan berstatus pelajar atau mahasiswa yang tinggal di wilayah Gambir, Jakarta Pusat. Akibat kecelakaan tersebut tidak ada korban jiwa maupun luka-luka.

Menurut keterangan saksi, semula kendaraan Toyota Innova Zenix itu melaju dari arah utara ke selatan di Jalan Suryo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Mobil kemudian kehilangan kendali dan menabrak Restoran Okuzono yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan properti dari restoran tersebut.