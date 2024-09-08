Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ada Warga Jakarta Tak Suka Ridwan Kamil, Ahmad Sahroni: Itu Biasa

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |14:52 WIB
Ada Warga Jakarta Tak Suka Ridwan Kamil, Ahmad Sahroni: Itu Biasa
Ridwan Kamil (Foto: dok Okezone)
JAKARTA - Bendahara Umum (Bendum) Partai NasDem, Ahmad Sahroni buka suara terkait safari politik bakal calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil yang disebut datang penolakan pada warga di beberapa lokasi. Sahroni menyebut sikap itu merupakan hal biasa dalam sebuah kontestasi.

"Normal, kan like dislike itu di Jakarta biasa," kata Sahroni kepada wartawan di Universitas Borobudur, Minggu (8/9/2024).

Kendati demikian, kata dia, upaya untuk melakukan hal pemenangan itu ada pada masyarakat yang luas. Menurutnya strategi pemenangan pun juga bisa mengambil langkah lain.

"Jadi upaya pemenangan itu banyak langkah," kata dia.

Pria yang baru ditunjuk sebagai Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono ini mengatakan dirinya tak akan memaksakan kelompok masyarakat yang tak mendukung RK-Suswono. Dirinya akan lebih berfokus untuk mensosialisasikan pasangan RK-Suswono, termasuk program-programnya.

"Kalau memang nolak enggak apa-apa, kan kita tidak perlu memaksakan seseorang atau kelompok untuk mendukung kita, tapi kita upaya bagaimana memberikan rasa perhatian kepada masyarakat untuk calon yang akan kit menangkan," tutupnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
