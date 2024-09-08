Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kesaksian Warga saat Innova Tabrak Restoran Mewah Jepang di Senopati, Sopir Mabuk dan Linglung

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |15:21 WIB
Kesaksian Warga saat Innova Tabrak Restoran Mewah Jepang di Senopati, Sopir Mabuk dan Linglung
ilustrasi kecelakaan




JAKARTA- Sebuah mobil Toyota Innova menabrak restoran Jepang Okuzono di Jalan Suryo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Minggu (8/9/2024). Petugas keamanan restoran, Rifansyah, mengatakan pengemudi mobil yang menabrak restoran adalah pria yang berusia sekitar 30 tahun.

Menurut Rifansyah, pengemudi mobil tampak linglung ketika ditanyai oleh petugas. Dia menduga pengemudi mobil berada dalam kondisi mabuk. Adapun di dalam mobil tak ada orang lain selain pria itu.

"Kita masih belum bisa menyimpulkan tapi dia gelagatnya kayak orang mabuk. Pas kita tanya dia malah kayak orang linglung, kita ajak ngobrol itu gak nyambung," kata Rifansyah.

Rifansyah menambahkan, pengemudi mobil mengalami luka lecet di beberapa bagian tubuhnya akibat tabrakan tersebut.

Pengemudi mobil sudah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. "Pengemudi mobil tanggung jawab," ucap dia.

Sementara, akibat ditabrak oleh mobil, bagian kaca depan restoran pecah dan ada beberapa properti seperti kursi dan piring yang rusak.

Ketika kejadian, restoran sedang tutup sehingga tak ada korban luka dari pihak Restoran Okuzono akibat kejadian itu. "Kaca (rusak) terus kursi, meja dan peralatan buat makan," ujar dia.

 

