Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sopir Taksi Online Dibegal Penumpang, Korban Diturunkan di Jalan Tol

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |15:24 WIB
Sopir Taksi Online Dibegal Penumpang, Korban Diturunkan di Jalan Tol
Ilustrasi (Foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Seorang pengemudi taksi online berinisial BI mengalami nasib apes usai mobilnya dicuri oleh penumpangnya di Tol Lingkar Luar Jakarta KM 40, Jatiasih, Kota Bekasi, pada Sabtu (7/9/2024). Korban diturunkan di jalan tol.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam menjelaskan peristiwa bermula ketika korban mendapat pesanan untuk mengantar pelaku ke wilayah Bekasi Timur Regency dari Kramat Jati. "Setelah itu, korban dengan pelaku mengarah ke Bekasi Timur Regency melalui tol," kata Ade Ary, Minggu (8/9/2024).

Setibanya di jalan tol, pelaku yang duduk di kursi bagian belakang tiba-tiba menjerat leher korban menggunakan seutas tali. Korban pun berupaya untuk melepaskan diri. 

Namun, pelaku mengancam korban memakai senjata tajam kemudian meminta korban agar tak melawan dan turun dari mobilnya. Upaya korban untuk melawan pun sia-sia.

"Pelaku mengancam korban dengan diduga senjata tajam," ucap dia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/338/3182848/begal-84Qk_large.jpg
Dicegat Perampok Saat Bawa Uang Rp450 Juta, Karyawan Lolos dari Maut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/338/3170876/begal-7lG8_large.jpg
Duh! Wanita Cantik di Depok Pura-Pura Dibegal, Ternyata Terlilit Pinjol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/338/3162348/begal-yGmp_large.jpg
Otak Begal Sadis Berpistol Ditangkap di Depok saat Ulang Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/338/3155535/ojol-9fxD_large.jpg
Pengemudi Ojol Duel dengan Begal, Alami Luka Sayatan di Leher dan Jari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/338/3154007/pemotor_diduga_jadi_korban_begal_kaki_patah_ditendang_dan_motor_dibawa_kabur-a4cO_large.jpg
Pemotor Diduga Jadi Korban Begal, Kaki Patah Ditendang dan Motor Dibawa Kabur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/340/3145664/begal-i8zp_large.jpg
Tragis! Bocah 10 Tahun di Lampung Dibegal, Terseret Motor hingga 15 Meter
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement