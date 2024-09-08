Sopir Taksi Online Dibegal Penumpang, Korban Diturunkan di Jalan Tol

JAKARTA - Seorang pengemudi taksi online berinisial BI mengalami nasib apes usai mobilnya dicuri oleh penumpangnya di Tol Lingkar Luar Jakarta KM 40, Jatiasih, Kota Bekasi, pada Sabtu (7/9/2024). Korban diturunkan di jalan tol.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam menjelaskan peristiwa bermula ketika korban mendapat pesanan untuk mengantar pelaku ke wilayah Bekasi Timur Regency dari Kramat Jati. "Setelah itu, korban dengan pelaku mengarah ke Bekasi Timur Regency melalui tol," kata Ade Ary, Minggu (8/9/2024).

Setibanya di jalan tol, pelaku yang duduk di kursi bagian belakang tiba-tiba menjerat leher korban menggunakan seutas tali. Korban pun berupaya untuk melepaskan diri.

Namun, pelaku mengancam korban memakai senjata tajam kemudian meminta korban agar tak melawan dan turun dari mobilnya. Upaya korban untuk melawan pun sia-sia.

"Pelaku mengancam korban dengan diduga senjata tajam," ucap dia.