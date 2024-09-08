Atasi Kawasan Kumuh Jakarta, RK-Suswono Bakal Bangun Perumahan di Atas Pasar

JAKARTA - Pasangan Calon Ridwan Kamil (RK) - Suswono berencana akan membangun pemukiman penduduk di atas Pasar. Hal itu dikatakan Suswono usai adanya permintaan dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) saat melangsungkan pertemuan dengan RK pada Kamis 5 September 2024.

Mulanya, Suswono mengungkap isi pertemuan antara JK dengan RK. Dalam pertemuan itu, JK meminta agar pasangan RK - Suswono agar memprioritaskan kekumuhan yang ada di Jakarta bila menang dalam Pilkada 2024.

"Seingat saya Pak JK berpesan agar, ya membenahi kekumuhan Jakarta ini berartikan persoalan perumahan, sementara banyak warga miskin di Jakarta ini terpaksa tidak bisa hidup di tengah Kota, kalau harus sewa mahal," kata Suswono di Kawasan Jakarta Selatan, Minggu (8/9/2024).

Dia menyebut, pihaknya telah memiliki gagasan untuk membenahi kekumuhan yang ada di Jakarta, seperti membuat perumahan di sekitar kawasan bangunan milik pemerintah.

"Makanya gagasan bang Emil (RK) diantaranya memanfaatkan lahan pemerintah daerah di Jakarta misal pasar, jelas punya area tinggal membangun rumah diatas pasar ya," ujarnya.

"Stasiun Manggarai itu kan luasnya luar biasa nah diatas Manggarai bisa kita bangun perumahan yang dengan demikian masyarakat kecil membeli atau menyewa dengan murah ya itu beberapa terobosan," sambungnya.