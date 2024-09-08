Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kronologi Sopir Taksi Online Dibegal di Jalan Tol, Pelaku Penumpangnya Sendiri!

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |16:39 WIB
Kronologi Sopir Taksi Online Dibegal di Jalan Tol, Pelaku Penumpangnya Sendiri!
Ilustrasi (Foto: MPI)
BEKASI - Sopir taksi online berinisial BI (44) dibegal oleh penumpangnya sendiri saat tengah bekerja. Peristiwa ini terjadi di Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta tepatnya KM 39, Jatiasih, Kota Bekasi.

Kasie Humas Polsek Jati Asih, Aiptu Oky Rian mengatakan peristiwa ini terjadi pada Sabtu 7 September 2024 dini hari. Kejadian bermula saat BI mendapatkan orderan dari pelaku yang minta diantarkan ke Bekasi Timur Regency dari arah Kramat Jati, Jakarta Timur.

"Korban dan pelaku mengarah ke lokasi melalui tol, ketika di dalam tol sebelum sampai di TKP, pelaku menjerat korban yang sedang mengendarainya menggunakan tali," kata Oky saat dikonfirmasi, Minggu (8/9/2024).

Korban yang mendapati serangan itu sempat berusaha menghentikkan kendaraannya seraya menahan tali yang menjerat leher. Namun, kata korban, pelaku menambahkan ancamannya dengan menggunakan senjata tajam. "Pelaku mengancam korban dengan senjata tajam yang ditempelkan di pinggang sebelah kiri korban sambil menyuruh korban untuk turun," jelas dia.

Merasa terancam, BI pun turun dari mobilnya sambil berusaha untuk melepas kunci mobil. Namun usaha itu tak berjalan mulus, pelaku pun berhasil mengambil kunci mobil korban.

 

Halaman:
1 2
      
