HOME NEWS MEGAPOLITAN

Empat Petugas Jadi Korban Ledakan Kebakaran di Jakbar

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |18:15 WIB
Empat Petugas Jadi Korban Ledakan Kebakaran di Jakbar
Korban ledakan kebakaran (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak empat orang anggota pemadam kebakaran menjadi korban di lokasi kebakaran yang meledak di Jalan Muwardi, Kelurahan Grogol, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Minggu (8/9/2024) pagi. Dalam video yang beredar terlihat sejumlah petugas Damkar dan beberapa masyarakat tengah melakukan pemadaman. 


Namun, secara tiba-tiba ledakan besar terjadi di lokasi kebakaran. Akibat ledakan tersebut, bangunan yang terbakar tersebut menghempas beberapa petugas. 

Tidak hanya petugas, terlihat beberapa percikan api juga melompat ke tempat lain beruntung langsung dilakukan pemadaman. Akibat ledakan pada bangunan terbakar tersebut sebanyak empat orang petugas pemadam kebakaran dan PPSU menjadi korban. Para korban langsung dilarikan ke RS Tarakan dan RS Sumber Waras. 

"Insiden kecelakaan ledakan di TKP Jalan Mawardi Grogol Petamburan mengakibatkan 3 anggota ke RS Sumber Waras dan satu di RS Taraka," kata Kasie Ops Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Barat, Syarifudin, Minggu (8/9/2024). 

Para korban tersebut di antaranya Doni Kurniawan (40) petugas rescue sudin, Muhamad Wahyudi (29) petugas sektor Grogol Petamburan, Arif Rohman (27) petugas Sektor Grogol Petamburan, dan Umar Basari (42). Diperlihatkan dalam foto para korban tengah menjalani perawatan intensif.

 

