Sahroni Jadi Ketua Tim Pemenangan, Suswono: Kami Menyambut dengan Baik

JAKARTA - Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, pendukung Ridwan Kamil (RK) - Suswono dikabarkan menunjuk Bendahara Umum (Bendum) Partai NasDem, Ahmad Sahroni sebagian Ketua Tim Pemenangan. Merespon hal tersebut, Calon Wakil Gubernur Jakarta (Cawagub) Suswono bakal senang jika memang Sahroni ditunjuk sebagai ketua tim pemenangan.

"Tentu, saya baru baca dari berita, kalau memang sudah tentu sangat senang siapapun ya. Intinya timses kalau sudah terbentuk apalagi belum dilengkapi dengan susunan lengkap," ujar Suswono, Minggu (8/9/2024).

"Kalau memang beliau (Sahroni ) yang sudah ditentukan koalisi, ya kami menyambut dengan baik," sambungnya.

Dia menekankan siapa pun nantinya yang akan ditunjuk menjadi ketua tim pemenangan, koalisi KIM Plus akan menyetujuinya. "Intinya kami siapa pun yang akan ditetapkan, karena koalisi kita sudah sangat kompak. Saya sudah keliling, dan mereka menyambut baik kehadiran pasangan Rido (Ridwan Kamil - Suswono) ini," tuturnya.

Dia menegaskan, pembentukan struktur di tim pemenangan juga akan melibatkan gabungan partai di KIM Plus. "Ya ini lagi digodok bersama melengkapi yang tadi mungkin. Seluruh partai koalisi pasti dilibatkan," katanya.