Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Awas! Gelombang Tinggi hingga 4 Meter di Sejumlah Perairan, Ini Daftar Wilayahnya

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |09:55 WIB
Awas! Gelombang Tinggi hingga 4 Meter di Sejumlah Perairan, Ini Daftar Wilayahnya
Awas! Gelombang Tinggi hingga 4 Meter di Sejumlah Perairan
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan. Diperkirakan gelombang tinggi itu terjadi pada 9 hingga 10  September 2024.

BMKG mengatakan hal ini dipengaruhi oleh pola angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari Selatan - Barat dengan kecepatan angin berkisar 6 - 20 knot, sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan umumnya bergerak dari Timur - Tenggara dengan kecepatan angin berkisar 8 - 25 knot.

“Kecepatan angin tertinggi terpantau di Samudra Hindia Barat Lampung, Laut Seram bagian barat dan Laut Arafuru bagian timur,” tulis BMKG dalam keterangan resminya, Senin (9/9/2024).

BMKG mengungkapkan kondisi tersebut menyebabkan peningkatan gelombang setinggi 1.25 - 2.5 meter berpeluang terjadi di perairan utara P. Sabang, perairan barat Aceh - Nias, Samudra Hindia Barat Aceh - Nias, Selat Sunda bagian barat dan selatan.

Selanjutnya, Perairan selatan Jawa - P. Sumba, Selat Bali - Lombok - Alas - Sape bagian selatan, perairan selatan Kupang - Rote, Laut Sawu, Selat Sumba bagian barat, Samudra Hindia Selatan Jawa - NTT, Laut Jawa bagian timur, Selat Makassar bagian selatan, perairan Wakatobi, Laut Flores bagian timur, perairan Bitung - Sitaro, perairan Kep. Talaud, Laut Maluku, Samudra Pasifik Utara Halmahera.

Samudra Pasifik Utara Papua Barat, Laut Banda, Laut Seram, perairan Kep. Sermata - Kep. Leti, perairan Kep. Babar - Kep. Tanimbar, perairan selatan  Kep. Kai - Kep. Aru, Laut Arafuru.

Sedangkan, pada gelombang yang lebih tinggi di kisaran 2.50 - 4.0 meter berpeluang terjadi di  Samudra Hindia Barat Kep. Mentawai - Lampung, perairan barat P. Enggano - Lampung, Samudra Hindia Selatan Banten.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Gelombang gelombang tinggi bmkg
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/337/3065163/kepala_bmkg_dwikorita_karnawati-OVfm_large.jpg
BMKG Prediksi Puncak Musim Hujan Mulai November 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/337/3064149/ilustrasi-zPFw_large.jpg
5 Fakta BMKG Deteksi Siklon Tropis Pulasan dan 98W, Intai Gelombang Tinggi Perairan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/337/3060677/ilustrasi-7bCz_large.jpg
BMKG: Hujan Berpotensi Guyur Sebagian Wilayah hingga 16 September Mendatang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/337/3059685/ilustrasi-hPlR_large.jpg
Cuaca Panas Terik Akhir-Akhir Ini, BMKG Ungkap Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/22/338/3052672/ilustrasi-q7IG_large.jpg
Cuaca Jakarta Cerah Berawan Sepanjang Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/22/337/3052661/kepala_bmkg_dwikorita-gdcv_large.jpg
Kepala BMKG Jelaskan Isu Gempa dan Tsunami di Zona Megathurst
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement