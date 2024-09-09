Jokowi Berkantor di IKN, Ingin Rasakan Kerja di Istana Garuda Sebelum Akhir Masa Jabatan

JAKARTA - Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi mengungkapkan alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN). Jokowi akan di IKN selama 40 hari sejak 10 September--19 Oktober.

Hasan menyebut bahwa hal yang wajar Presiden Jokowi ingin berkantor di IKN Menjelang akhir masa pemerintahannya pada 20 Oktober mendatang.

"Istana Garuda tempat presiden bekerja sebagai kepala pemerintahan sudah bisa digunakan. Jadi wajar jika presiden ingin merasakan bekerja di Istana Garuda sebelum estafet pemerintahan diserahkan kepada presiden berikut ya. Bagaimanapun ini legacynya beliau," kata Hasan, Senin (9/9/2024).

Hasan mengungkapkan, bahwa Presiden Jokowi bakal melakukan kunjungan kerja ke daerah lainnya dengan berangkat dari IKN. Kegiatan di Jakarta, katanya, bisa nantinya di wakilkan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Presiden tetap bisa melakukan kunjungan kerja ke daerah lain dengan berangkat dari Ibu Kota Nusantara. Namun mendelegasikan beberapa agenda ke wakil presiden juga dimungkinkan,"pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) dari 10 September hingga 19 Oktober 2024.

"Rencana beliau berkantor itu sampai tanggal 19 (Oktober), kemungkinan dari tanggal 10 (September) -19 (Oktober) dan ada beberapa di sela sela itu kegiatan rapat dan lain-lain, termasuk mungkin kunker dari IKN ke kota lainnya," kata Heru kepada wartawan, Jumat (6/9/2024).