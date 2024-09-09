Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

10.085 Personel Gabungan Diterjunkan Amankan PON XXI 2024 di Aceh dan Sumut

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |10:32 WIB
10.085 Personel Gabungan Diterjunkan Amankan PON XXI 2024 di Aceh dan Sumut
Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho. Foto: Humas Polri.
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 10.085 personel gabungan diterjunkan untuk melakukan pengamanan di kegiatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI, yang digelar di Aceh dan Sumatera Utara (Sumut). Acara itu bakal secara resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo, pada hari ini, Senin (9/9/2024). 

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, pengamanan PON XXI 2024 di wilayah Aceh dan Sumatera Utara merupakan Operasi Kepolisian Kewilayahan. Untuk Polda Aceh menggelar Operasi bernama 'Po Meurah Seulawah 2024' dan Polda Sumut menggelar Operasi bernama 'Hatra Toba 2024'.

"Untuk pengamanan dari Polda Aceh jumlah personel yang dikerahkan sebanyak 4.579, personel TNI sebanyak 4.190, dari Pemprov yaitu Satpol PP ada 1.154 personel dan 162 personel dari Basarnas. Jadi total sebanyak 10.085 personel gabungan mengamankan penyelenggaraan PON XXI di Aceh," kata Sandi dalam keterangan tertulisnya. 

Sementara untuk pengamanan di Sumatera Utara, Sandi menjelaskan ada 4.970 personel gabungan yang dikerahkan. Terdiri dari 1.940 personel Satgas Opsda, 1.819 personel Satgas Opsres, BKO Mabes Polri sebanyak 182 personel, TNI sebanyak 428 personel dan Pemda dan instansi terkait sebanyak 601 personel.

Sementara untuk pengamanan VVIP sebanyak 5.093 personel gabungan yang terdiri dari 3.702 dari TNI, 1.071 dari Polri dan Pemda serta instansi terkait sebanyak 320 personel.

"Operasi yang dilakukan mengedepankan tindakan preemtif dan preventif didukung kegiatan intelijen dan penegakan hukum guna menjamin terselenggaranya PON XXI 2024 di Aceh dan Sumatera Utara berjalan aman, tertib dan lancar," ujarnya. 

 

