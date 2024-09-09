Megawati dan Keluarga Bung Karno Sambangi Gedung MPR RI, Ada Apa?

JAKARTA - Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menyambangi Gedung MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/9/2024). Kedatangannya pun langsung disambut Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet).

Dari pantauan di lapangan, Megawati tiba di Kompleks Parlemen Senayan sekitar pukul 10.00 WIB. Dengan kenakan kebaya bewarna putih, Megawati pun langsung melenggang masuk ke Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

Nampak, turut mendampingi Megawati yakni Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Ketua Umum PDI Perjuangan itu pun langsung menuju Ruang Delegasi Lantai 2, Gedung Nusantara V MPR RI. Di dalam ruangan, sudah hadir pula keluarga Bung Karno seperti Guruh Soekarnoputra, Sukmawati Soekarnoputri hingga Guntur Soekarnoputra.

Nampak juga Menkumham Supratman Andi Agtas, Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin, eks Menko Polhukam Mahfud MD, hingga Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Syaiful Hidayat.

Dalam agenda yang diterima, pertrmuan itu merupakan bentuk silaturahmi kebangsaan pimpina MPR RI dengan Presiden RI ke-5 Dan Keluarga Besar Bung Karno.

(Angkasa Yudhistira)