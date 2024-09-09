Rocky Gerung Dilaporkan ke Polisi Tuding Gibran Rutin Terima Setoran Uang dari Menteri Setiap Sabtu

JAKARTA - Rocky Gerung dilaporkan Forum Komunikasi Santri Indonesia (FOKSI) ke Polda Metro Jaya atas ucapannya yang menyebut berbagai menteri datangi Gibran Rakabuming Raka dan memberi uang.

Sebelumnya, Rocky sempat menyinggung adanya pemberian uang oleh menteri-menteri kepada Gibran saat menjadi Wali Kota Solo. Pemberian itu diduga dilakukan setiap Sabtu.

Ketua Umum DPP FOKSI Muhammad Natsir Sahib menyebut, apa yang disampaikan Rocky Gerung tidak benar. Pernyataan Rocky dinilai mencoba memutus kepercayaan masyarakat kepada Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.

"Menurut saya ini tidak benar dan itu mengandung sebuah narasi yang sangat buruk, seolah-olah mau mengamputasi kepercayaan publik terhadap Gibran," kata Sahib dikutip Senin (9/9/2024).

Dia melaporkan Rocky karena marah sebagai pendukung dan relawan Gibran. Dia turut merasa dirugikan karena tidak ada bukti atas ucapan Rocky. Selain itu, ucapan seperti Rocky menjadi bola liar yang dianggap mengganggu stabilitas politik.

"Kami melihat ini menjadi persoalan serius kalau dibiarkan terus-menerus," ucap Muhammad Natsir.

Namun, laporan yang diajukan Natsir ditolak oleh Polda Metro Jaya alias tidak menerbitkan berkas laporan polisi sebagai bukti adanya tindak pidana. Pelaporan tersebut hanya dianggap sebagai aduan masyarakat (dumas) dan belum ada dugaan tindak pidana.

Dia menilai Rocky Gerung menyebarkan berita bohong dan dapat dipidanakan dengan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).