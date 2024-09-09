Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Wapres Kunjungan Kerja ke Kepri hingga Jateng, Ini Agendanya

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |11:18 WIB
Wapres Kunjungan Kerja ke Kepri hingga Jateng, Ini Agendanya
Wapres gelar kunjungan kerja (Foto: BPMI)
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin bertolak menuju Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri), Senin (9/9/2024). Tak hanya ke Kepri, Wapres juga akan mengunjungi Jawa Timur (Jatim) dan Jawa Tengah (Jateng).

Wapres dan rombongan lepas landas dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma menuju Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah, Kota Tanjungpinang, Kepri, pada pukul 11.00 WIB dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Boeing 737- 800 TNI AU.

Dengan menempuh perjalanan udara sekitar 1 jam 40 menit, Wapres dan rombongan diagendakan tiba di Tanjungpinang pukul 12.40 WIB, disambut oleh Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Pangkogabwilhan I Laksamana Madya TNI Agus Hariadi, Pangkoarmada I Laksda TNI Yoos Suryono, Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Mochammad Hasan, Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol. Drs. Yan Fitri Halimansyah, Danlanud Raja Haji Fisabilillah Kolonel Pnb Andi Nur Abad, masing-masing beserta pendamping.

Di Kota yang dikenal dengan Gurindam Dua Belas tersebut, Wapres dijadwalkan meresmikan Pasar Encik Puan Perak, dan Inpres Jalan Daerah (IJD) Kepri di Jalan Lorong Gambir, Kota Tanjungpinang.

Usai kegiatan tersebut, Wapres kembali menuju Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah untuk bertolak ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel). 

Setibanya di Bandar Udara Depati Amir, Kabupaten Bangka Tengah, Wapres akan disambut oleh Pj. Gubernur Babel Sugito, Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI M. Naudi Nurdika, Kapolda Babel Irjen Pol Hendro Pandowo, Danlanal Babel Kolonel Laut (P) Erwin Herdianto dan Danlanud H.AS Hanandjoeddin Letkol Pnb Zen Mokhammad Achwan Putra, masing-masing beserta pendamping.

 

