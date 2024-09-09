Hari Olahraga Nasional, Jokowi: Salam Hormat untuk Atlet yang Harumkan Nama Bangsa

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan ucapan selamat hari olahraga nasional yang diperingati pada hari ini, Senin (9/9/2024). Ia berharap, pada hari olahraga nasional para atlet dan penggemar olahraga untuk mengutamakan sportivitas dan integritas.

"Selamat Hari Olahraga Nasional! Hari ini adalah momentum untuk para atlet dan penggemar olahraga agar selalu mengutamakan semangat sportivitas, integritas, dan kerja keras dalam mencapai prestasi terbaik," kata Jokowi dikutip dari unggahan di akun instagramnya, Senin (9/9/2024).

Jokowi juga menyampaikan salam hormatnya kepada para atlet yang telah mengharumkan nama Indonesia.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berharap semangat olahraga dapat menjadi bagian dari kehidupan di masyarakat.

"Salam hormat untuk para atlet yang telah mengharumkan nama bangsa. Semoga semangat olahraga terus menjadi bagian dari kehidupan kita demi bangsa yang lebih sehat dan kuat," ungkapnya.

(Fakhrizal Fakhri )