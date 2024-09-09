Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Soal Jokowi Reshuffle Kabinet di IKN, Hasan Nasbi: Sepenuhnya Hak Prerogatif Presiden 

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |11:49 WIB
Soal Jokowi Reshuffle Kabinet di IKN, Hasan Nasbi: Sepenuhnya Hak Prerogatif Presiden 
Presiden Joko Widodo. Foto: Setkab.
JAKARTA - Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi angkat bicara soal Reshuffle kabinet yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurutnya, terkait kocok ulang sepenuhnya merupakan hak prerogatif seorang Kepala Negara. 

"Itu sepenuhnya hak prerogatif Presiden," kata Hasan dalam keterangannya, Senin (9/9/2024).

Hasan menjelaskan bahwa jabatan kabinet yang kosong bisa saja diisi oleh pelaksana tugas (Plt) ataupun pejabat definitif. Diketahui, Tri Rismaharini mundur dari Mensos dan Pramono Anung mengundurkan diri sebagai Seskab. 

Risma mundur lantaran maju sebagai Calon Gubernur di Pilkada Jawa Timur (Jatim). Sementara, Pramono Anung menjadi kontestan di Pilgub Jakarta. Keduanya, merupakan Politikus PDI-Perjuangan. 

"Jabatan kabinet yang kosong menjelang 20 oktober nanti bisa diisi Plt maupun pejebat definitif," kata Hasan.

Awal Mula Isu Reshuffle Muncul 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut bahwa dirinya bakal melakukan perombakan atau reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Hal tersebut menyusul kedua bawahannya yang mengundurkan diri untuk mengikuti Pilkada 2024.

Kedua bawahannya itu antara lain Tri Rismaharini yang mengundurkan diri dari Menteri Sosial dan Pramono Anung yang mengundurkan diri dari Sekretaris Kabinet.

"Ya bisa (reshuffle dalam waktu dekat)," kata Jokowi usai meresmikan flyover Djuanda, Jawa Timur, Jumat (6/9/2024).

Terkait Pramono Anung, Presiden Jokowi  mengungkapkan bahwa telah menerima surat  pengunduran diri yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Sekretaris Kabinet.

Meski begitu, Jokowi mengaku belum menandatangani surat pengunduran diri dari Pramono.

"Sudah juga (mengundurkan diri). Tapi belum saya tandatangani," kata Jokowi usai meresmikan flyover Djuanda, Jawa Timur, Jumat (6/9/2024).

Jokowi Tunjuk Plt Mensos 

 

