HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Resmikan 18 Venue PON XXI 2024 di Aceh, Minta Pemda Serius Merawatnya

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |12:36 WIB
Jokowi Resmikan 18 Venue PON XXI 2024 di Aceh, Minta Pemda Serius Merawatnya
Peresmian venue PON 2024 di Aceh (Youtube Setkab)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan 18 venue Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI 2024 di Provinsi Aceh. Peresmian berlangsung di depan Stadion H Dimurthala, Lampineung, Kota Banda Aceh, Senin (9/9/2024).

"Dalam rangka mendukung pelaksanaan PON ke XXI di Aceh dan Sumatera Utara sejak 2023 kita telah melaksanakan renovasi dan pembangunan venue-venue. Di Provinsi Aceh ada 18 venue PON yang telah dibangun direnovasi. Dengan biaya anggaran Rp 811 miliar," kata Jokowi dalam sambutannya.

Jokowi menjelaskan bahwa kedelapan belas venue tersebut tersebar di Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, dan Kabupaten Aceh Tengah. Jokowi meminta pemerintah daerah untuk menjaga, merawat dan memanfaatkan venue-venue tersebut dengan sebaik-baiknya. 

"Saya tidak ingin setelah PON usai fasilitas yang telah dibangun dengan dana yang sangat besar tadi Rp811 miliar menjadi tidak terawat dan akhirnya rusak. Ini pengalaman dari PON-PON sebelumnya," kata Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga meminta kepada para Gubernur, Bupati hingga Wali Kota untuk mengelola pemanfaatan fasilitas tersebut secara profesional. Agar nantinya terpelihara dengan baik dan dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu hingga puluhan tahun ke depan

"Manfaatkan venue-venue ini sebagai tempat penjaringan dan pembinaan bibit-bibit unggul di bidang olahraga sebagai tempat pelatihan  para atlet dari Aceh untuk meningkatkan prestasi dari cabang-cabang olahraga untuk nantinya bertanding di tingkat nasional," ungkapnya.

(Salman Mardira)

      
