Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Panggil Eks Dirut BUMD Yorry Corneles Terkait Kasus Lahan di Rorotan

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |15:33 WIB
KPK Panggil Eks Dirut BUMD Yorry Corneles Terkait Kasus Lahan di Rorotan
Juru bicara KPK Tessa Mahardhika (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap eks Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan. Ia dipanggil untuk diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pada pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara oleh BUMD Sarana Jaya.

"Hari ini Senin (9/9), KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dugaan TPK terkait pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika melalui keterangan tertulisnya, Senin (9/9/2024).

Selain itu, tim penyidik Lembaga Antirasuah juga memanggil Chief Operating Officer PT Nusa Kirana Real Estate (PT NKRE), David Gamal Nasser Akilie dalam kasus ini.

Keduanya dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. Namun, belum diketahui materi apa yang akan digali tim penyidik dari keterangan mereka. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190675//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-zWgl_large.jpg
OTT KPK di Banten dan Jakarta, 9 Orang Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190635//noel_ebenezer-XY2Q_large.jpg
KPK Limpahkan Perkara Noel Ebenezer ke Jaksa, Total Pemerasan Capai Rp201 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190583//kpk-WEVs_large.jpg
KPK Periksa Intensif Oknum Jaksa Banten yang Terjaring OTT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190577//kpk-Zb8V_large.jpg
OTT di Banten, KPK Tangkap Lima Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190575//kpk-NJnZ_large.jpg
Breaking News! KPK Dikabarkan OTT Penegak Hukum di Banten
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190504//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-uAbF_large.jpg
KPK Kebut Hitung Kerugian Negara di Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement