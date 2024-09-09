Gunung Lewotobi Laki-laki Erupsi Luncurkan Abu 800 Meter, Status Siaga Level III

JAKARTA - Gunung Lewotobi Laki-laki kembali mengalami erupsi, Senin (29/7/2024), pukul 12.52 WITA. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan gunungapi meluncurkan abu vulkanik setinggi 800 meter di atas puncak.

Diketahui, Gunung Api Lewotobi Laki-laki terletak di Kab/Kota Flores Timur, Nusa Tenggara Timur dengan posisi geografis di Latitude -8.5389°LU, Longitude 122.7682°BT dan memiliki ketinggian 1584 mdpl. Saat ini, status Gunung Lewotobi Laki-laki siaga atau level III.

“Terjadi erupsi G. Lewotobi Laki-laki pada hari Senin, 09 September 2024, pukul 12:52 WITA. Tinggi kolom letusan teramati ± 800 m di atas puncak (± 2384 m di atas permukaan laut),” ungkap Petugas Pos Pengamatan Gunung Api, Emanuel Rofinus Bere dalam keterangannya.

Emanuel melaporkan kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat laut. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 10.3 mm dan durasi 552 detik.