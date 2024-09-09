Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

SBY: Jangan Kepentingan Pribadi Diletakkan di Atas Kepentingan Negara

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |16:34 WIB
SBY: Jangan Kepentingan Pribadi Diletakkan di Atas Kepentingan Negara
Susilo Bambang Yudhoyono (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan semua pihak agar tidak meletakkan kepentingan pribadi di atas kepentingan bangsa dan negara. Pesan ini disampaikan SBY kepada seluruh kader partai Demokrat di acara syukuran hari ulang tahun (HUT) Partai Demokrat ke-23 di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (9/9/2024).

Mulanya, SBY meminta kepada kadernya agar tak perlu gusar jika terkadang Partai Demokrat tidak sukses. Menurut dia, Demokrat harus mengutamakan kepentingan rakyat dan kepentingan negara.

"Tapi ingat, ketika kita berbicara untuk kepentingan negara, untuk kehidupan bernegara, kepentingan yang lain harus di nomerduakan," kata SBY dalam sambutannya.

Sehingga, kata dia, jika sudah berbicara soal kepentingan negara, kader Demokrat tidak boleh meletakkan kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Dia pun menyinggung ada sebuah pesan yang juga bisa menjadi pegangan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/337/3064719/sby-4Rvr_large.jpg
SBY Yakin Prabowo Bisa Dongkrak Ekonomi, Tegakkan Hukum dan Jaga Demokrasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/09/11/411/1037723/V4vXeW4e4Y.jpg
Tony Blair Puji Kepemimpinan SBY
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/09/11/411/1037716/6opugSfenP.jpg
Temui Eks PM Inggris, SBY Bahas ISIS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/09/06/412/1035263/EywtiQZP9f.jpg
SBY Diundang ke Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/09/02/411/1032974/zu8PAdYNxk.jpg
Lebih Baik dari AS, SBY Pantas Jabat Sekjen PBB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/09/01/411/1032475/GA6AQopoN8.jpg
Presiden SBY Terima Penghargaan Tertinggi dari Singapura
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement