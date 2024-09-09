SBY: Jangan Kepentingan Pribadi Diletakkan di Atas Kepentingan Negara

JAKARTA - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan semua pihak agar tidak meletakkan kepentingan pribadi di atas kepentingan bangsa dan negara. Pesan ini disampaikan SBY kepada seluruh kader partai Demokrat di acara syukuran hari ulang tahun (HUT) Partai Demokrat ke-23 di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (9/9/2024).

Mulanya, SBY meminta kepada kadernya agar tak perlu gusar jika terkadang Partai Demokrat tidak sukses. Menurut dia, Demokrat harus mengutamakan kepentingan rakyat dan kepentingan negara.

"Tapi ingat, ketika kita berbicara untuk kepentingan negara, untuk kehidupan bernegara, kepentingan yang lain harus di nomerduakan," kata SBY dalam sambutannya.

Sehingga, kata dia, jika sudah berbicara soal kepentingan negara, kader Demokrat tidak boleh meletakkan kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Dia pun menyinggung ada sebuah pesan yang juga bisa menjadi pegangan.