HOME NEWS NASIONAL

Menteri Basuki Pamit ke Komisi V, Suaranya Bergetar

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |16:35 WIB
Menteri Basuki Pamit ke Komisi V, Suaranya Bergetar
Menteri Basuki pamit ke Komisi V DPR (Foto : Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengucapkan salam perpisahan dengan Komisi V DPR RI. Hal itu disampaikan Basuki jelang purnatugas seiring bergantinya pemerintahan pada 20 Oktober 2024.

Momen haru itu terjadi kala Komisi V DPR RI telah rampung menggelar rapat bersama Basuki dan jajaran Kementerian PUPR. Ia pun mengucapkan terima kasih pada jajaran Komisi V DPR RI lantaran telah awasi kinerjanya.

"Saya atas nama keluarga besar Kementerian PUPR termasuk balai-balai yang ada di sekuruh provinsi, mengucapkan terima kasih atas semua pengawasan yang Bapak berikan, atensi yang Bapak berikan kepada Kementerian PUPR," ucap Basuki sebelum mengakhiri rapat dengan Komisi V DRP RI dengan suara bergetar, Senin (9/9/2024).

Menurutnya, rapat kerja (raker) bersama Komisi V DPR RI itu sangat membantunya dalam menjalankan kinerja. "Walaupun setiap rapat berangkat saya pasti mules, tapi ternyata raker itu sangat membantu, sangat mendorong saya, khususnya sebagai menteri untuk koreksi kepada para pimpinan, eselon I kami," ucap Basuki.

Kendati demikian, Basuki pun mengucapkan terima kasih. Ia pun juga memohon maaf bila ada kesalahan yang diperbuatnya.

"Sepuluh tahun kita bersama, berkarya untuk membangun bangsa. Andai kata ada kata-kata yang tidak sama, mohon maaf, please jangan dipendam selama-lamanya," tutur Basuki.

 

Halaman:
1 2
      
