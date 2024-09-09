Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BMKG: Hujan Berpotensi Guyur Sebagian Wilayah hingga 16 September Mendatang

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |16:57 WIB
BMKG: Hujan Berpotensi Guyur Sebagian Wilayah hingga 16 September Mendatang
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi hujan sedang hingga lebat mengguyur sebagian wilayah Indonesia sepekan ke depan. Hujan diperkirakan berlangsung pada periode 10 hingga 16 September 2024 mendatang.

"Sebagian besar wilayah Indonesia meliputi wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, dan Papua mengalami peningkatan potensi pembentukan awan hujan," tulis BMKG dalam keterangan resminya, Senin (9/9/2024).

BMKG melaporkan bahwa hal ini dipengaruhi oleh aktivitas fenomena cuaca global dan regional, seperti Gelombang Kelvin dan Rossby Ekuatorial yang aktif, adanya daerah pertemuan dan perlambatan angin, serta suhu muka laut yang hangat yang menambah suplai uap air terutama di wilayah pesisir. 

Selain itu, labilitas atmosfer yang tinggi turut memperkuat pembentukan awan hujan di berbagai wilayah tersebut, menciptakan kondisi yang mendukung terjadinya hujan.

Analisis dan pantauan BMKG bahwa dalam sepekan terakhir curah hujan di beberapa wilayah di Indonesia bagian utara masih cukup tinggi pada sepekan terakhir. Tercatat hujan dengan intensitas sangat lebat atau ekstrim (100 atau >150 mm/hari) terjadi pada tanggal 02 September 2024 di Stasiun Meteorologi Malikussaleh Aceh (175 mm/hari).

Kemudian pada 07 September 2024 di Stasiun Meteorologi Torea Papua Barat (161 mm/hari), dan pada 08 September 2024 di Stasiun Meteorologi Tebelian Kalimantan Barat (108 mm/hari).

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/337/3065163/kepala_bmkg_dwikorita_karnawati-OVfm_large.jpg
BMKG Prediksi Puncak Musim Hujan Mulai November 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/337/3064149/ilustrasi-zPFw_large.jpg
5 Fakta BMKG Deteksi Siklon Tropis Pulasan dan 98W, Intai Gelombang Tinggi Perairan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/337/3060432/bmkg-mpzD_large.jpg
Awas! Gelombang Tinggi hingga 4 Meter di Sejumlah Perairan, Ini Daftar Wilayahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/337/3059685/ilustrasi-hPlR_large.jpg
Cuaca Panas Terik Akhir-Akhir Ini, BMKG Ungkap Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/22/338/3052672/ilustrasi-q7IG_large.jpg
Cuaca Jakarta Cerah Berawan Sepanjang Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/22/337/3052661/kepala_bmkg_dwikorita-gdcv_large.jpg
Kepala BMKG Jelaskan Isu Gempa dan Tsunami di Zona Megathurst
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement