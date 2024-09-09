BMKG: Hujan Berpotensi Guyur Sebagian Wilayah hingga 16 September Mendatang

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi hujan sedang hingga lebat mengguyur sebagian wilayah Indonesia sepekan ke depan. Hujan diperkirakan berlangsung pada periode 10 hingga 16 September 2024 mendatang.

"Sebagian besar wilayah Indonesia meliputi wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, dan Papua mengalami peningkatan potensi pembentukan awan hujan," tulis BMKG dalam keterangan resminya, Senin (9/9/2024).

BMKG melaporkan bahwa hal ini dipengaruhi oleh aktivitas fenomena cuaca global dan regional, seperti Gelombang Kelvin dan Rossby Ekuatorial yang aktif, adanya daerah pertemuan dan perlambatan angin, serta suhu muka laut yang hangat yang menambah suplai uap air terutama di wilayah pesisir.

Selain itu, labilitas atmosfer yang tinggi turut memperkuat pembentukan awan hujan di berbagai wilayah tersebut, menciptakan kondisi yang mendukung terjadinya hujan.

Analisis dan pantauan BMKG bahwa dalam sepekan terakhir curah hujan di beberapa wilayah di Indonesia bagian utara masih cukup tinggi pada sepekan terakhir. Tercatat hujan dengan intensitas sangat lebat atau ekstrim (100 atau >150 mm/hari) terjadi pada tanggal 02 September 2024 di Stasiun Meteorologi Malikussaleh Aceh (175 mm/hari).

Kemudian pada 07 September 2024 di Stasiun Meteorologi Torea Papua Barat (161 mm/hari), dan pada 08 September 2024 di Stasiun Meteorologi Tebelian Kalimantan Barat (108 mm/hari).