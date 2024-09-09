Gerindra Akui Sudah Mulai Panggil Calon Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Begini Sosoknya

JAKARTA - Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku, calon menteri untuk kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, sudah mulai dipanggil untuk berdiskusi terkait gagasan untuk menyelesaikan permasalahan yang akan dihadapi. Namun, ia tak mengungkapkan identitas calon pembantu Presiden, yang sudah dipanggil tersebut.

“Sebagian diajak diskusi tentang bagaimana penyelesaian masalah dan problem yang dihadapi, bagaimana dia menghadapi sebaik-baiknya,” kata Muzani kepada wartawan di di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2024).

Muzani menyebut, porsi menteri untuk partai politik pendukung Prabowo-Gibran juga masih dibicarakan. Ia menambahkan, nantinya orang-orang yang dipilih menjadi menteri oleh Prabowo itu adalah orang yang kompeten di bidangnya.

“Meskipun dia orang partai atau orang politik, harapannya adalah orang-orang yang ahli di bidangnya,” tuturnya.

Saat disinggung terkait nama yang akan meneruskan kabinet Prabowo seperti Wamentan Sudaryono dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Muzani tak menjawab.

"Tunggu nanti pengumuman dari Presiden Prabowo setelah dilantik jadi Presiden," tandasnya.

(Puteranegara Batubara)