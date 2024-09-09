Baleg Buka Peluang RUU Kementerian Negara Dibawa ke Rapat Paripurna Pekan Ini

JAKARTA - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI membuka peluang membawa RUU Kementerian Negara dalam rapat paripurna (rapur) terdekat untuk disahkan menjadi UU. Meskipun terkait hal itu, parlemen baru membentuk panitia kerja (panja) RUU Kementerian Negara Senin (9/9/2024) hari ini.

Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi menargetkan, pembahasan RUU Kementerian Negara akan rampung selesai dibahas di tingkat I dalam waktu dekat. Dengan begitu, RUU Kementerian Negara akan disahkan dalam rapur terdekat atau pekan ini.

"Paripurna terdekat Insya Allah Kamis. Bisa jadi di paripurna (pekan) ini kalau keburu, kalau enggak keburu ya paripurna minggu depan," ujar pria yang akrab disapa Awiek saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/9/2024).

Ketua DPP PPP ini pun memasangkan target RUU Kementerian Negara akan dibawa ke rapur pada akhir bulan ini. "Maksimal tanggal 30 september. G30SDPR. Karena tanggal 1-nya sudah periode yang baru," ucap Awiek.

Lebih lanjut, Awiek berkata, Baleg DPR RI telah menggelar rapat Panja RUU Kementerian Negara pada hari ini. Dalam rapat itu, kata Awiek, turut dihadiri oleh Menkumham Supratman Andi Agtas dan MenpanRB Azwar Anas.