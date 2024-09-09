Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta Kecelakaan Pesawat Trigana Air, Angkut 42 Penumpang Termasuk Istri Pejabat

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |18:32 WIB
5 Fakta Kecelakaan Pesawat Trigana Air, Angkut 42 Penumpang Termasuk Istri Pejabat
Pesawat Trigana Air tergelincir di Papua (Foto : Istimewa)
A
A
A

KECELAKAAN Pesawat Trigana Air terjadi di Kepulauan Yapen, Papua. Pesawat tersebut membawa rombongan Istri PJ Gubernur Papua.

Berikut sejumlah fakta terkait kecelakaan tersebut:

1. Membawa Rombongan Istri Pejabat

Pesawat Trigana PK-YSP IL293 saat itu membawa rombongan istri Pj Gubernur Papua Kerdina Ramses Limbong.

2. Pesawat Gagal Take Off

Kantor UPBU Kelas III Stevanus Rumbewas Serui mengungkapkan kronologi kejadian yang bermula saat pesawat diduga gagal take off ketika hendak terbang menuju Jayapura hingga keluar jalur landasan pacu.

"Setelah mendapatkan informasi runway clear, pesawat tergelincir ke arah kiri satu menit kemudian, pada posisi 1.200 meter dari take-off runway," ujar keterangan Kantor UPBU Kelas III Stevanus Rumbewas Serui, Senin (9/9/2024).

3. Angkut 42 Penumpang

Berdasar informasi yang dihimpun, pesawat tersebut mengangkut 42 penumpang dan 6 crew.

"42 penumpang dengan 6 crew selamat dan info sementara tidak ada yang cedera," tulis akun X @GerryS, seperti dikutip.

 

Halaman:
1 2
      
