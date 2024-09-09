Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

AHY Siap Ditempatkan di Manapun Jika Masuk Kabinet Prabowo

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |18:52 WIB
AHY siap jika masuk dalam Kabinet Prabowo (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan siap untuk jika mendapat tugas dalam kabinet yang disusun presiden terpilih Prabowo Subianto. AHY bilang siap ditugaskan di manapun.

"Saya siap ditempatkan dan ditugaskan di manapun, saya tidak mau berandai-andai. Kita tunggu saja saatnya nanti beliau akan mengumumkannya sendiri," kata AHY di kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (9/9/2024).

AHY menegaskan Partai Demokrat benar-benar menghormati hak prerogatif dari Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih. Ia pun menyebut saat ini Prabowo sedang fokus memikirkan terkait format kabinetnya.

"Sampai dengan saat ini saya tahu beliau masih sangat serius untuk menyusun langkah-langkah strategis ke depan termasuk penyusunan kabinet," ujarnya.

"Karena pembantu-pembantu beliau tentunya diharapkan bisa benar-benar memberikan dukungan penuh, memberikan nilai tambah dan Demokrat ingin menjadi bagian dari itu semua," imbuhnya.

Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku, calon menteri untuk kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, sudah mulai dipanggil untuk berdiskusi terkait gagasan untuk menyelesaikan permasalahan yang akan dihadapi. Namun, ia tak mengungkapkan identitas calon pembantu Presiden, yang sudah dipanggil tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
