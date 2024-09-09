Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

DPR Minta Kominfo Perketat Registrasi Kartu Prabayar Cegah Penyalahgunaan Data Pribadi

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |19:14 WIB
DPR Minta Kominfo Perketat Registrasi Kartu Prabayar Cegah Penyalahgunaan Data Pribadi
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono meminta Kominfo untuk melakukan perbaikan sistem dan pengawasan registrasi kartu prabayar dengan menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor kartu keluarga (NOK).

Pasalnya, ia berkata, masih adanya operator selular yang culas dengan melakukan aktivasi atau registrasi kartu prabayar dengan menggunakan NIK dan NOK tanpa hak. Padahal, kata dia, pemerintah telah mengeluarkan aturan yang tegas melarang operator selular melakukan praktik ilegal dengan melakukan registrasi kartu prabayar dengan NIK dan NOK tanpa hak.

Ia berkata, Komisi I DPR RI masih melihat adanya kelemahan dalam menjalankan sistem yang dibuat pemerintah. Selain itu, politisi partai Golkar ini juga melihat masih lemahnya pengawasan registrasi prabayar yang dilakukan Kominfo selama ini.

“Komisi I menuntut Kominfo dapat segera melakukan perbaikan sistem dan pengawasan registrasi prabayar. Kami juga menuntut agar seluruh operator selular dapat mentaati seluruh regulasi yang telah dibuat Kominfo," kata Dave, Senin (9/9/2024).

Dave memastikan, pihaknya akan memanggil Kominfo dan operator selular yang diduga melakukan registrasi prabayar secara ilegal tersebut. Menurutnya, pemanggilan sebagai wujud konsistensi Komisi I DPR bisa memastikan sistem yang dimiliki Kominfo dalam registrasi prabayar ini berjalan efektif.

"Agar dapat memberikan kepastian hukum kepada seluruh lapisan masyarakat baik itu operator yang mendapatkan manfaat dari penyalahgunaan registrasi prabayar ini, Komisi I meminta agar pihak kepolisian dapat segera menindak secara tegas,” kata Dave.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/337/3158145/dpr_ri-z5kR_large.jpg
DPR soal Transfer Data Pribadi WNI ke AS: Negosiator Harus Merujuk UU PDP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/337/3157782/puan_maharani-Re1r_large.jpg
Soal Kerja Sama AS, Ketua DPR Ingatkan Pemerintah Lindungi Data Pribadi WNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/13/337/2982935/uu-data-pribadi-lindungi-masyarakat-dari-praktik-keuangan-ilegal-qVCiVdMW5G.jpg
UU Data Pribadi Lindungi Masyarakat dari Praktik Keuangan Ilegal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/09/12/337/2665405/terkait-kebocoran-data-pengamat-intelijen-segera-sahkan-uu-pdp-WeKU5oQtyS.jpg
Isu Kebocoran Data, Segera Sahkan UU PDP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/06/02/337/2603950/nasib-ruu-perlindungan-data-pribadi-ditentukan-akhir-bulan-ini-eei8nDBxMi.jpg
Nasib RUU Perlindungan Data Pribadi Ditentukan Akhir Bulan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/06/25/337/2430865/geledah-kantor-bpjs-kesehatan-polri-uji-forensik-2-laptop-terkait-dugaan-kebocoran-data-1JLhRStaYs.jpeg
Geledah Kantor BPJS Kesehatan, Polri Uji Forensik 2 Laptop Terkait Dugaan Kebocoran Data
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement