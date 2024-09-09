Polri Tekankan Cetak SDM Unggul Lewat Olahraga, Songsong Indonesia Emas 2045

JAKARTA - Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI tahun 2024 resmi dibuka, Senin (9/9/2024) di Aceh dan Sumatera Utara. Para atlet top tingkat nasional dan internasional termasuk atlet yang menjadi anggota polisi ikut meramaikan kegiatan tersebut.

Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia yang juga ketua harian Komite Olahraga Polri (KOP), Irjen Dedi Prasetyo, mengatakan Polri berkomitmen mendukung visi Pemerintah menyongsong Indonesia emas 2045 dalam mencetak SDM unggul melalui olahraga.

"Olahraga adalah bagian dari pembinaan sumber daya manusia yang unggul, partisipasi POLRI dalam kegiatan olahraga di Indonesia dan Internasional diharapkan mampu meningkatkan penerimaan dan dukungan masyarakat, yang akhirnya berdampak pelaksanaan tugas pokok Polri," kata Dedi.

Dedi memberikan dukungan penuh dan berharap atlet Polri bisa bertanding dengan sportif dan mengukir prestasi gemilang dengan meraih medali sebanyak-banyaknya melalui 48 cabang olahraga prestasi.

"PON merupakan salah satu agenda penting bagi atlet Polri untuk mengukur capaian prestasi mereka, selamat bertanding," ujar Dedi.