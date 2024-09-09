Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Jokowi Tinjau RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |19:23 WIB
Momen Jokowi Tinjau RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh
Presiden Jokowi (Foto: BPMI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Zainoel Abidin di Kota Banda Aceh, Senin (9/9/2024). Kunjungan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Presiden di Aceh, untuk melihat langsung kondisi pelayanan kesehatan di rumah sakit rujukan terbesar di provinsi tersebut.

Dalam keterangannya kepada awak media, Presiden Jokowi memberikan apresiasi terhadap manajemen RSUD dr Zainoel Abidin yang dinilainya sudah berjalan dengan baik dan bersih. Presiden juga memastikan kiriman beberapa alat kesehatan dari Kementerian Kesehatan yang telah tiba, termasuk cathlab (alat untuk kateterisasi jantung).

“Rumah sakit milik provinsi ini saya melihat manajemennya bagus, bersih. Kiriman alat kesehatan dari Kementerian Kesehatan tadi saya cek sudah datang, seperti cathlab. Tetapi yang MRI dan CT-scan, saya kira kalau tidak tahun ini, maksimal tahun depan,” kata Presiden.

Presiden juga menyoroti tingginya jumlah pasien yang mencapai sekitar dua ribu per hari. Menurutnya, dengan jumlah pasien sebanyak itu, perlu dipertimbangkan penambahan tempat tidur untuk meningkatkan kapasitas layanan di rumah sakit tersebut.

“Pelayanan kesehatan di sini memang luar biasa, sehari bisa 2 ribuan pasien, jadi saya kira perlu dipikirkan untuk memperbanyak tempat tidurnya,” ungkap Presiden.

Beberapa pasien yang ditemui Presiden juga memberikan tanggapan mengenai pelayanan di RSUD dr. Zainoel Abidin. Sri Hardiyanti, warga Kabupaten Bener Meriah, menyebutkan bahwa rumah sakit ini menjadi rujukan utama bagi warga dari daerah terpencil di Aceh. Meski pelayanan dianggap cukup baik, ia berharap ada peningkatan lebih lanjut agar masyarakat tidak kesulitan mendapatkan layanan medis karena tingginya jumlah pasien.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/337/3069084/presiden_jokowi-t46l_large.jpg
MotoGP Hadirkan 3 Ribu Kru Asal NTB, Jokowi: Itu yang Saya Senang 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068572/kepala_staf_angkatan_laut_muhammad_ali-78CY_large.jpg
Jokowi Terima Brevet Kehormatan Hiu Kencana, KSAL: Beliau Banyak Bantu TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068542/presiden_jokowi_terima_brevet_kehormatan_hiu_kencana-H0lh_large.jpg
Apa Itu Bravet Hiu Kencana yang Diterima Jokowi dari TNI AL?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/337/3068379/presiden_jokowi-hNCv_large.jpg
Jokowi Terima Brevet Kehormatan Hiu Kencana Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/519/3067814/jokowi-pfLm_large.jpg
Kepuasan Masyarakat Jatim terhadap Kinerja Jokowi Tembus 87,5 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/337/3066743/jokowi-wo1K_large.jpeg
Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi Tinggi Jelang Purnatugas, Apa Faktornya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement