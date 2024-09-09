Momen Jokowi Tinjau RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Zainoel Abidin di Kota Banda Aceh, Senin (9/9/2024). Kunjungan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Presiden di Aceh, untuk melihat langsung kondisi pelayanan kesehatan di rumah sakit rujukan terbesar di provinsi tersebut.

Dalam keterangannya kepada awak media, Presiden Jokowi memberikan apresiasi terhadap manajemen RSUD dr Zainoel Abidin yang dinilainya sudah berjalan dengan baik dan bersih. Presiden juga memastikan kiriman beberapa alat kesehatan dari Kementerian Kesehatan yang telah tiba, termasuk cathlab (alat untuk kateterisasi jantung).

“Rumah sakit milik provinsi ini saya melihat manajemennya bagus, bersih. Kiriman alat kesehatan dari Kementerian Kesehatan tadi saya cek sudah datang, seperti cathlab. Tetapi yang MRI dan CT-scan, saya kira kalau tidak tahun ini, maksimal tahun depan,” kata Presiden.

Presiden juga menyoroti tingginya jumlah pasien yang mencapai sekitar dua ribu per hari. Menurutnya, dengan jumlah pasien sebanyak itu, perlu dipertimbangkan penambahan tempat tidur untuk meningkatkan kapasitas layanan di rumah sakit tersebut.

“Pelayanan kesehatan di sini memang luar biasa, sehari bisa 2 ribuan pasien, jadi saya kira perlu dipikirkan untuk memperbanyak tempat tidurnya,” ungkap Presiden.

Beberapa pasien yang ditemui Presiden juga memberikan tanggapan mengenai pelayanan di RSUD dr. Zainoel Abidin. Sri Hardiyanti, warga Kabupaten Bener Meriah, menyebutkan bahwa rumah sakit ini menjadi rujukan utama bagi warga dari daerah terpencil di Aceh. Meski pelayanan dianggap cukup baik, ia berharap ada peningkatan lebih lanjut agar masyarakat tidak kesulitan mendapatkan layanan medis karena tingginya jumlah pasien.