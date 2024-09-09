Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ancaman Nyata Megathrust, Apa yang Harus Kita Lakukan saat Gempa Besar dan Tsunami Datang?

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |19:54 WIB
Ancaman Nyata Megathrust, Apa yang Harus Kita Lakukan saat Gempa Besar dan Tsunami Datang?
Disaster Brief (Foto: BNPB)
A
A
A

JAKARTA - Isu potensi gempa dan tsunami di zona megathrust masih terus menjadi perhatian masyarakat. Meski begitu, ancaman nyata gempa dan tsunami di zona megathrust tidak ada yang bisa memprediksi waktu terjadinya.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengingatkan masyarakat tentang kesiapsiagaan. Pasalnya, ketika terjadi gempa dan memicu tsunami yang bisa dilakukan adalah evakuasi secepatnya.  

“Intinya sebenarnya ketika kita berbicara megathrust, ketika kita berbicara tsunami yang harus kita lakukan adalah kita harus bisa evakuasi secepatnya karena karakteristiknya beda-beda,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam Disaster Briefing, Senin (9/9/2024). 

Aam pun mengatakan BNPB telah melaksanakan simulasi terhadap ancaman gempa dan tsunami serentak di lima provinsi yang daerahnya berpotensi dilalui oleh megathrust. “Kita melakukan secara serentak di 5 provinsi yang juga sebenarnya daerah berpotensi merupakan daerah dilalui oleh megathrust mulai dari Barat Sumatera, Selatan Jawa, Selatan Nusa Tenggara.”

Lebih lanjut, Aam menyampaikan bahwa tsunami tidak hanya dibangkitkan oleh gempa dengan kekuatan besar atau di atas Magnitudo 8. “Kalau kita lihat historis yang kita punya ada Banyuwangi 1994, ada Pangandaran 2006, ada Mentawai 2010, itu malah dibangkitkan oleh gempa-gempa M7,5 di bawah Magnitudo 8.”

“Dan ini karakteristiknya beda-beda, gempa Mentawai, gempa Pangandaran, gempa Banyuwangi itu malah getaran gempa yang tidak dirasakan oleh masyarakat, tiba-tiba tsunami, secara sensitifnya kita menyebut itu tsunami earthquake, ada tsunami tetapi guncangan gempa ini tidak dirasakan. Beda dengan Aceh, Aceh kita sangat besar gempanya kemudian air surutnya sangat signifikan ada sampai 600 meter, ada yang 1 Km, kemudian masyarakat turun mengambil ikan, kemudian tsunaminya datang,” ungkap Aam.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Tsunami Gempa Bumi Megathrust BNPB
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/340/3190651//kendaraan_berat_saat_membuka_jalur_longsor_di_sumut-HjS9_large.jpg
Akses Darat Sumut Dibuka Bertahap, BNPB Kerahkan Alat Berat dan Helikopter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/340/3190554//banjir-dwzX_large.jpg
Banjir Parah Terjang Banyuwangi dan Jember, Ribuan Rumah Terendam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190387//operasi_modifikasi_cuaca-Rn41_large.jpg
Dukung Pemulihan Bencana Sumatera, Modifikasi Cuaca Digencarkan Tekan Hujan Ekstrem 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190298//rumah_rusak_akibat_bencana_di_sumatera-x1sH_large.jpg
Hampir 150 Ribu Rumah Rusak Akibat Bencana Sumatera, Huntara dan Huntap Segera Dibangun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190272//bnpb-oVjN_large.jpg
Korban Meninggal Akibat Bencana Sumatera Bertambah Jadi 1.053 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/330/3189969//ilustrasi-ocqt_large.jpg
6 Bencana Alam yang Disebutkan dalam Al-Qur'an
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement