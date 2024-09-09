Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Besok, Jokowi Bakal Nonton Langsung Laga Timnas Indonesia vs Australia di SUGBK

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |20:36 WIB
Besok, Jokowi Bakal Nonton Langsung Laga Timnas Indonesia vs Australia di SUGBK
Presiden Jokowi saat nonton bola (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan bakal menyaksikan langsung pertandingan Timnas Indonesia yang akan berhadapan dengan Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa 10 September 2024.

"Rencana Bapak Presiden akan menyaksikan Pertandingan Sepak Bola Timnas Indonesia vs Australia besok malam di GBK," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana dalam keterangannya, Senin (9/9/2024).

Yusuf mengatakan, kehadiran Presiden Jokowi untuk menyaksikan pertandingan tersebut, untuk memberikan dukungan secara langsung kepada timnas Indonesia.

"Memberikan dukungan dan semangat kepada Timnas," kata Yusuf.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190672//kevin_diks_mengungkap_momen_momen_tak_terlupakan_dalam_kariernya-G3Oq_large.jpg
Kevin Diks Ungkap Momen-Momen Tak Terlupakan dalam Kariernya, Termasuk Debut Bareng Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190738//timnas_indonesia-9swm_large.jpg
Breaking News: PSSI Konfirmasi Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia Tak Jauh dari Rumor yang Beredar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190688//maarten_paes-82Pv_large.jpg
Segini Harga Pasaran Terbaru Maarten Paes yang Dikabarkan Akan Gabung Persib Bandung Musim 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190627//john_herdman_menolak_gagal_jika_melatih_timnas_indonesia_fifacom-CLjx_large.jpg
Kisah Pelatih asal Inggris Bikin Ranking FIFA Timnas Indonesia Turun 58 Peringkat, John Herdman Menolak Gagal?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190610//skuad_timnas_indonesia_di_piala_asia_2007-LTCe_large.jpg
Ditangani Pelatih Inggris, Timnas Indonesia Gagal Lolos Fase Grup Piala AFF 2007!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190597//john_herdman_dilaporkan_menolak_tawaran_melatih_timnas_jamaika_yang_sebetulnya_berpeluang_tampil_di_piala_dunia_2026-2rX3_large.jpg
John Herdman Tolak Tawaran Latih Jamaika yang Berpeluang Tampil di Piala Dunia 2026, demi Timnas Indonesia?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement