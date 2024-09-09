Besok, Jokowi Bakal Nonton Langsung Laga Timnas Indonesia vs Australia di SUGBK

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan bakal menyaksikan langsung pertandingan Timnas Indonesia yang akan berhadapan dengan Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa 10 September 2024.

"Rencana Bapak Presiden akan menyaksikan Pertandingan Sepak Bola Timnas Indonesia vs Australia besok malam di GBK," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana dalam keterangannya, Senin (9/9/2024).

Yusuf mengatakan, kehadiran Presiden Jokowi untuk menyaksikan pertandingan tersebut, untuk memberikan dukungan secara langsung kepada timnas Indonesia.

"Memberikan dukungan dan semangat kepada Timnas," kata Yusuf.